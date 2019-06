Im Porzellanladen der globalen Lieferketten

Association of Southeast Asian Nations. Internationale Organisation südostasiatischer Staaten, die allerdings weit weniger integriert ist und deren Führungsorgane weit geringere Kompetenzen besitzen als die EU. Mitglieder sind: Brunei, Burma, Indonesien, Kambodscha, Laos, Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.

An und für sich überholte Bezeichnung für hochentwickelte Staaten, überwiegt dort heute doch der Dienstleistungssektor. Die Industriestaaten sind in der OECD zusammengefasst.

Risiko

In der Finanzmarkttheorie wird das Risiko einer Anlage an den Ertragsschwankungen gemessen. Risiko und Ertrag stehen theoretisch in einem direkten Zusammenhang: Je höher das eingegangene Risiko ist, desto grösser sollte längerfristig der Ertrag der entsprechenden Anlage ausfallen (vgl. Risikomanagement ).

