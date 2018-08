Im Rentenalter wird die Tragbarkeit der Hypothek zum Knackpunkt

Kennen Sie den Oldie: «Mit sechsundsechzig Jahren, da fängt das Leben an, mit sechsundsechzig Jahren, da hat man Spass daran?» Im Liedtext nimmt Udo Jürgens auf die Freuden des Seniorenalters Bezug. Für manchen Eigenheimbesitzer in diesem Alter sind es aber neue Sorgen, denen er in seinem Alltag begegnet. Reichen die Finanzen, um über die Pensionierung hinaus im Haus respektive in der Eigentumswohnung bleiben zu können, oder droht ein Verkauf?

Zum Knackpunkt entwickelt sich in vielen Fällen die Tragbarkeit der Hypothek, die der Hypothekargeber periodisch überprüft. Errechnet hat er sie basierend auf dem Einkommen, das im Zeitpunkt des Haus- oder Wohnungskaufs erzielt wurde. Im Rentenalter sinkt aber das Einkommen gern 30 bis 40%.