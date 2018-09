Swisscom muss ihr Glasfasernetz nicht zu regulierten Bedingungen für die Konkurrenz öffnen. Zu diesem Schluss kam der Nationalrat am Donnerstag mit deutlicher Mehrheit. Bereits zuvor hatte die Fernmeldekommission der grossen Kammer so entschieden. Anders als der Bundesrat, der im Fall von Marktversagen eine Zugangsregulierung vorsehen wollte.

Wenn der Ständerat dem Nationalrat folgt, können Konkurrenten wie Sunrise, Salt oder Green weiterhin nur die älteren Kupferkabel zu regulierten Bedingungen mieten. Also eine Technologie nutzen, die wegen des rasanten Datenwachstums im Telecomsektor nicht zukunftsfähig ist.

Investitionsschutz

Der Entscheid ist ein Etappensieg für Swisscom, die in Fragen der Zugangsregulierung mit dem Investitionsschutz argumentiert: Niemand würde teure, ultraschnelle Netze bauen, wenn sich damit kein Profit erzielen liesse. Das mag stimmen. Und es stimmt auch, dass die Rivalin Sunrise erst kürzlich eine Vereinbarung über die Nutzung von Swisscoms Glasfasernetzen erzielt hat – zu unbekannten Konditionen und vor dem Hintergrund der Regulierungsfrage.

Eigentlich liegt das Problem andernorts – in der Eigentümerstruktur der Swisscom. Das halbstaatliche, aber kotierte Unternehmen hat eine Sonderstellung, und Interessenkonflikte sind programmiert. Der bundesnahen Swisscom Einkünfte wegzunehmen, scheint die Parlamentarier zu schmerzen – in verschiedenen politischen Lagern.

Solange der Bund die Mehrheit an der Gesellschaft hält, so lange dürfte das Parlament in Regulierungsfragen «im Zweifel für Swisscom» entscheiden. Das stärkt dem Marktführer kurzfristig den Rücken und hält die Konkurrenz auf Abstand.

Not macht erfinderisch

Langfristig lähmt ein solcher Schutz aber das unternehmerische Denken. Wie hart musste Swisscom beim Bau der Glasfasernetze wirklich kalkulieren? Und wie effizient werden die Netze betrieben? Generell: Wer ist als Aktionär kritischer – angelsächsische Investoren oder das Eidgenössische Finanzdepartement?

Not macht erfinderisch. Insofern könnte der aktuelle Entscheid für Swisscom zum Bumerang werden. Die kleineren Wettbewerber sind zu Innovationen gezwungen. Swisscom hingegen kann dank dem Schutz des Parlaments weiter wie bisher arbeiten. Vorerst.