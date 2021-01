Immobilien halten der Pandemie stand

Auf der Suche nach Rendite sind Anlagen in Immobilien für institutionelle Investoren seit einigen Jahren erste Wahl – und oft letzte Zuflucht zugleich. Das Zinsumfeld mit Niedrigst- und Negativzinsen macht Immobilieninvestments nahezu «alternativlos». Das ändert sich durch die Coronapandemie nicht grundsätzlich. In den Anlageüberlegungen finden aber Faktoren Eingang, die leicht anders gelagert sind als in früheren Jahren.

Die Kernfragen lauten auch in den Coronajahren 2020 und 2021: Wohnungen oder kommerziell genutzte Liegenschaften, Immobilienaktien oder doch lieber Fonds. Sie stellen sich vor dem Hintergrund einer Marktentwicklung, die sich grundsätzlich durch Stabilität auszeichnet. Weder in der Nachfrage nach Immobilien noch in den Preisen gab es Verwerfungen. «Der Transaktionsmarkt ist sehr stabil», sagte Jan Eckert, CEO des Immobilienberaters JLL am virtuell abgehaltenen Branchentreffen Immo 21. Die Robustheit führte er auch auf das starke einheimische Kapital zurück: Pensionskassen und weitere institutionelle Anleger waren auch 2020 bereit, Immobilien für das eigene Portfolio zu erwerben oder sich an Kapitalerhöhungen der Anlagegefässe zu beteiligen.