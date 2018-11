Impact Investing ist auf dem Sprung, sich als Anlageform zu etablieren. JP Morgan hält es für möglich, dass die Nachfrage nach entsprechenden Strategien bereits im Jahr 2020 die Marke von 1 Billion USD erreichen wird. Die Ziele und Vorgaben der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung – United Nation‘s (UN’s) Sustainable Development Goals (SDGs) – setzen weithin akzeptierte Massstäbe, mit denen Impact Investments auch für klassische Anleger zugänglich werden.

Impact Investing strebt attraktive Renditen an, will aber auch einen messbaren positiven Beitrag für Umwelt und Gesellschaft leisten. Für globale Vermögensverwalter ist dieser Ansatz eine überzeugende Möglichkeit, die ehrgeizigen Ziele der Vereinten Nationen zu unterstützen – die Armut zu beenden, dem Klimawandel und der zunehmenden Ungleichheit entgegen zu treten und nicht nachhaltige Konsumgewohnheiten und Produktionstechniken umzustellen – ohne dabei auf attraktive Renditen verzichten zu müssen.

Die Ziele der Vereinten Nationen, die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung niedergelegt wurden, traten 2016 in Kraft und umfassen 17 Oberziele (SDGs) und 169 Unterziele. Um sie zu erreichen, müssen Schätzungen zufolge 2-7 Billionen USD pro Jahr aufgebracht werden. Unterstützung in dieser Grössenordnung aber können Staaten, Regulierungsbehörden, Bildungseinrichtungen, philanthropisches Engagement und Unternehmen nur partnerschaftlich im Verbund leisten. Sollen die Ziele erreicht werden, werden auch globale Vermögensverwalter – mit ihrem verwalteten Vermögen von über 80 Billionen USD – eine zunehmend grössere Rolle spielen müssen. Aberdeen Standard Investments ist sich der Notwendigkeit, dass alle Akteure zusammenarbeiten müssen, bewusst und setzt sich aktiv dafür ein.

Wir schlagen vor, für Impact Investments in börsennotierte Aktien ein Rahmenwerk zu schaffen, in das die UN-Ziele aufgenommen werden. Viele Unternehmen, die sich ein Leitbild gegeben haben, erfreuen sich dank optimierter operativer Abläufe, des Engagements der Mitarbeiter und der Loyalität ihrer Kunden eines Wettbewerbsvorteils, und die Zahl der Unternehmen, die einen positiven Beitrag (Impact) leisten wollen, nimmt stetig zu. Darüber hinaus gründen sozialverantwortliche Unternehmer derzeit neue, wirtschaftlich geführte Unternehmen, die sich der gesellschaftlichen Probleme annehmen.

Innerhalb dieses Rahmens bewertet Aberdeen Standard Investments, ob sich ein Unternehmen für ein Impact-Portfolio eignet, hauptsächlich anhand der folgenden Kriterien: Überzeugende Finanzkraft, überzeugender Impact (Beitrag) und Impact-Reporting (Beitragsnachweis).

Überzeugende Finanzkraft: Das Unternehmen ist eine überzeugende Investmentchance, die von der Fundamentalanalyse untermauert wird. Den Ausgangspunkt einer möglichen Anlage bildet stets eine Bewertung der Unternehmensstrategie, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung.

Das Unternehmen ist eine überzeugende Investmentchance, die von der Fundamentalanalyse untermauert wird. Den Ausgangspunkt einer möglichen Anlage bildet stets eine Bewertung der Unternehmensstrategie, der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung. Überzeugender Impact: Aberdeen Standard Investments verwendet acht Säulen, um zu analysieren, inwiefern die Produkte und Leistungen eines Unternehmens in Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen sind. Die Beurteilung beruht dabei schwerpunktmässig auf den Bemühungen und Erfolgen des Unternehmens, Lösungen für die langfristigen Herausforderungen jeder dieser Säulen zu finden.

Aberdeen Standard Investments verwendet acht Säulen, um zu analysieren, inwiefern die Produkte und Leistungen eines Unternehmens in Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen sind. Die Beurteilung beruht dabei schwerpunktmässig auf den Bemühungen und Erfolgen des Unternehmens, Lösungen für die langfristigen Herausforderungen jeder dieser Säulen zu finden. Impact-Reporting: Der Nachweis eines positiven Beitrags steckt zwar noch in den Kinderschuhen, ist aber eine entscheidende Komponente dafür, ob man das Vertrauen der Anleger gewinnen kann. Die erfassten Daten führen zu einem quantitativen Mass, aber das Ziel muss es letztlich sein, über die wesentlichen Leistungsindikatoren als eigenständiges Ergebnis hinauszugehen und zu zeigen, wie ein Fonds direkt zu der Erreichung der UN-Ziele beiträgt.

Ein aktives Management ist ein wesentlicher Bestandteil erfolgreicher Impact-Investments. Um neben den üblichen Finanzkennzahlen auch die langfristige Impact-Strategie eines Unternehmens zu verstehen, ist der Dialog mit dem Management erforderlich. Der Dialog verbessert ausserdem die Unternehmensführung und steigert die Qualität der Offenlegungen.

Für die Eigentümer von Beteiligungen ist es eine wichtige Aufgabe, den Zeithorizont des Impact Investing zu verstehen. Die drängendsten Probleme der Welt lassen sich nicht über Nacht lösen.

Impact-Strategien sind ihrem Wesen nach langfristiger Natur. Anleger müssen bereit und in der Lage sein, den Erfolg ihres Impact-Portfolio auf lange Sicht zu messen.

Da die Vorteile des Impact Investing immer deutlicher zutage treten, wird dieses Segment unseres Erachtens entsprechend wachsen. Damit wird mehr Kapital in jene Unternehmen fliessen, die die aktuellen globalen Herausforderungen am besten bewältigen können – am Ende ist das gut für das Klima, die Gesellschaft und auch die Anleger.

Lesen Sie den ganzen Artikel