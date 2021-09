Impact Investor sucht neuen Besitzer

Ein führender Schweizer Impact Investor ist auf der Suche nach einem strategischen Grossaktionär. Die ResponsAbility Investments AG mit Sitz in Zürich ist einer der weltgrössten Vermögensverwalter, der auf nachhaltige Investitionen in Entwicklungsländern spezialisiert ist. Nun will das Unternehmen mit einem neuen Besitzer das Wachstum forcieren.

«Wir versprechen uns davon Zugang zu einer breiteren, internationalen, institutionellen Kundschaft», sagt der CEO von ResponsAbility, Rochus Mommartz, im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft». So könnte das Unternehmen schneller neue Projekte und Anlageprodukte lancieren und im Jahr bis zu 20% an verwalteten Vermögen zulegen.