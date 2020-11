Gute US-Stimmung bewahrt SMI vor Verlusten

(AWP/RB) Die Schweizer Börse hält sich zum Wochenstart kurz vor Handelsschluss in etwa auf dem Niveau vom Freitagabend. Zunächst hatte der Leitindex SMI (SMI 10'464.40 -0.3%) zugelgt, dann zogen die Schwergewichte Roche (ROG 302.15 -0.84%), Novartis (NOVN 79.60 -0.01%) und vor allem Nestlé (NESN 101.46 -2.14%) die Blue Chips ins Minus.

Mit einer freundlichen Börseneröffnung in den USA hellte sich die Stimmung in der Schweiz etwas auf. Auch in den USA bröckelten die Kurse jedoch schon bald wieder, vor allem im technologielastigen Nasdaq Composite.

Angesichts der Konjunkturhoffnung griffen die Anleger am Montag vor allem bei Finanztiteln zu. Die Bankwerte Credit Suisse (CSGN 11.41 +2.24%) und UBS (UBSG 13.30 +1.72%) lagen zusammen mit den Versicherungen Swiss Re (SREN 83.70 +2.25%), Swiss Life (SLHN 407.00 +1.45%) und Zurich Insurance (ZURN 375.00 +1.9%) mehr oder minder den ganzen Tag an der Spitze des SMI.

Swiss Re erhält zudem Rückenwind von Citigroup (C 53.21 +3.01%). Die US-Bank hat den Titel des Rückversicherers nach dem Investorentag am vergangenen Freitag von «Neutral» auf «Buy» hochgesetzt. Zurich Insurance will Teile des amerikanischen Konkurrenten MetLife übernehmen und sie sich fast 4 Mrd. $ kosten lassen.

Erneutes Interesse an Aryzta

Die Schwergewichte Roche, Novartis und vor allem Nestlé belasteten den SMI hingegen. Am Nachmittag machten die beiden Pharmakonzerne ihre Verluste mehrheitlich wett. Bei Roche gab es ausserdem gute Nachrichten zu einem Coronaprojekt, an dem die Schweizer beteiligt sind. Der Antikörper-Cocktail, den Regeneron entwickelt, hat in den USA die Notfallzulassung erhalten. Die FDA erteilte sie dem Biotech-Unternehmen Regeneron am Samstag (Ortszeit).

Am breiten Markt standen Aryzta (ARYN 0.68 +2.03%) im Fokus. Die US-amerikanische Investmentfirma Elliott will den Backwarenkonzern für 0.80 Fr. je Aktie oder rund 794 Mio. Fr. übernehmen. Am Freitag waren Aryzta um 9,4% gestiegen, nachdem Übernahmegerüchte aufgekommen waren.

Phoenix Mecano (PM 458.00 +6.64%) gewannen deutlich nach der Ankündigung, die Möbelsparte zu verselbständigen. Relief Therapeutics verbilligten sich hingegen ob der Aussicht auf eine Kapitalverwässerung. Das Unternehmen will an einer ausserordentlichen Generalversammlung über eine Aktienkapitalerhöhung beschliessen lassen.

Impfkampagnen vor baldigem Start

Die Hoffnung, dass in den USA ein Impfprogramm schon im Dezember starten könnte, sorge für Zuversicht, heisst es am Markt. Dies nähre die Hoffnung auf ein baldiges Ende der Krise und die Rückkehr zur Normalität. Doch erst muss die US-Arzneimittelbehörde FDA die Impfstoffe von BioNTech (BNTX 105.69 +1.56%)/Pfizer (PFE 36.36 -0.93%) und von Moderna noch zulassen.

Pfizer/BioNTech haben nach Angaben vom Freitag in den USA die Notfallzulassung für den Coronaimpfstoff beantragt. Moderna will das demnächst tun. Vor diesem Hintergrund blendeten die Anleger die wirtschaftlichen Probleme aus. «Die Marktteilnehmer konzentrieren sich derzeit trotz steigender Infektionszahlen nur auf den Impfstoff», sagt ein Händler.

Wichtige Konjunkturzahlen

Doch die Anleger sollten die fundamentalen Faktoren nicht vergessen. Im Laufe der Woche werden einige wichtige Konjunkturzahlen veröffentlicht. Heute wurden sowohl in Europa als auch in den USA Einkaufsmanagerindizes publiziert. In Europa zeigten sie erwartungsgemäss einen wahrscheinlichen Rückfall in die Rezession an, in den USA hingegen fielen sie besser aus als erwartet.

«Und nicht zu vergessen: Das durch den Feiertag Thanksgiving verlängerte Wochenende mit dem legendären Black Friday läutet in den USA die heisse Phase der Weihnachtseinkäufe ein», sagt ein Händler. Man dürfe gespannt sein, wie locker im Coronajahr das Geld in den Taschen der Bevölkerung sitze.

Gold verliert, Dollar steigt

Die Edelmetalle Gold (Gold 1'840.32 -1.63%) und Silber (Silber 23.60 -2.38%) reagierten auf die erfreulichen US-Einkaufsmanagerindizes mit Verlusten. Erdöl der Sorten WTI (WTI 42.94 +1.83%) und Brent (Brent 45.80 +1.51%) hingegen gewann. Auch der Dollar verteuerte sich. Der Euro sank zum Franken ziemlich ganau auf 1.08 Fr.