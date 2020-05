SMI pendelt um Vortagesschluss

(AWP/RB) Der Schweizer Aktienmarkt ist zur Wochenmitte mit leichten Verlusten in den Handel gestartet. Das Minus im SMI (SMI 9749.87 -0.15%) hält sich aber in Grenzen. Kurzzeitig hat das Leitbarometer auch ein Plus verzeichnet. Laut Händlern haben die jüngsten Berichte zu einem Coronaimpfstoff der anfänglichen Euphorie einen Dämpfer verpasst. Entsprechend verhalten sind denn auch die Vorgaben aus Übersee. So hat die Wallstreet am Dienstag im Minus geschlossen, während die Börsen in Asien am Mittwoch uneinheitlich tendieren.

Auslöser für den Stimmungsumschwung ist ein Medienbericht, der Zweifel an der potenziellen Wirksamkeit eines bislang vielversprechenden Coronaimpfstoffs des US-Pharmakonzerns Moderna weckt. Die Zwischenergebnisse würden keine kritischen Daten liefern, die zur Bewertung der Wirksamkeit nötig seien, berichtete das auf den Gesundheitssektor spezialisierte US-Onlineportal Stat News unter Berufung auf Experten.

Die Reaktion der Überseebörsen veranschauliche einmal mehr, wie stark sich die Marktteilnehmer auf Nachrichten über die Pandemie fokussierten, kommentiert ein Händler.

Finanztitel geben nach

Von den Blue Chips im SMI schlagen sich einmal mehr Lonza (LONN 477.1 2.03%) und Roche (ROG 348.45 0.06%) gut. Auch die anderen beiden Schwergewichte, Novartis (NOVN 82.48 -0.4%) und Nestlé (NESN 104.98 -0.44%), notieren gehalten.

Gewinnmitnahmen verzeichnen hingegen Finanztitel wie Credit Suisse (CSGN 8.118 -1.29%) und UBS (UBSG 9.612 -0.95%) sowie die Versicherer Swiss Life (SLHN 319.3 -1.08%), Swiss Re (SREN 61.1 -1.77%) und Zurich Insurance (ZURN 282.7 -2.01%). Sie hatten in den letzten Tagen teilweise deutlich zugelegt.

Die Anteilsscheine von Julius Bär handeln mit einem Dividendenabschlag von 0.75 Fr. Dufry (DUFN 27.18 -2.23%) gehören erneut zu den grössten Verlierern. Sonova (SOON 210.1 3.09%), Ems-Chemie (EMSN 686 1.71%) und Logitech (LOGN 54.82 0.77%) schlagen sich bei den mittelgrossen Unternehmen wacker.

Nachrichten zu Idorsia, Ascom und Santhera

Darüber hinaus sind es vor allem Unternehmen aus den hinteren Reihen, die am Tag vor Auffahrt mit Nachrichten auffallen. Während sich die Biotech-Gesellschaft Idorsia über eine Aktienplatzierung 330 Mio. Fr. beschafft, fallen Ascom mit einem Folgeauftrag positiv aus dem Rahmen.

Auch Santhera (SANN 8.89 5.46%) vermögen sich vorteilhaft in Szene zu setzen. Das Biotech-Unternehmen hat die Rekrutierung für eine Phase-III-Studie abgeschlossen und lotet die Möglichkeit aus, Zwischenergebnisse zu publizieren. Fallen die Daten positiv aus, könnte die Studie möglicherweise frühzeitig abgeschlossen werden. Zur Rose (ROSE 185.8 11.12%) profitieren von einer Kaufempfehlung, die Jefferies zur Aufnahme der Berichterstattung über die Online-Apotheke abgegeben hat.

Gold (Gold 1747.96 0.17%) und Silber (Silber 17.45 0.29%) halten ihre jüngst erklommenen höheren Preisniveaus ebenso wie Erdöl der Sorten Brent (Brent 35.52 3.2%) und WTI (WTI 32.68 1.27%). Der Euro schwankt um 1.06 Fr., der Dollar fällt unter 0.97 Fr.