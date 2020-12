Impfstoff von BioNTech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung

(Reuters/RB) In den USA ist erstmals ein Coronaimpfstoff zugelassen worden. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat dem Impfstoff des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNTech (BNTX 127.30 -1.73%) und seines Partners Pfizer (PFE 41.12 -1.46%) am Freitagabend eine Notfallgenehmigung erteilt. Sie gelte für Personen ab sechzehn Jahren, teilte die FDA mit. Mit den ersten Impfungen wird innerhalb von Tagen gerechnet. US-Präsident Donald Trump versprach einen noch schnelleren Einsatz. «Die erste Impfung wird in weniger als 24 Stunden verabreicht», sagte er in einem Video auf Twitter (TWTR 51.44 +0.45%). Er sei stolz darauf, sagen zu können, dass der Impfstoff für alle Amerikaner kostenlos sei.

Der Impfstoff hatte am Donnerstag die entscheidende Hürde für die Zulassung genommen, nachdem sich der unabhängige Beratungsausschuss für Impfstoffe der FDA mit überwältigender Mehrheit für eine Genehmigung ausgesprochen hatte. Auf Basis dieser Empfehlung wurde mit einer raschen Genehmigung durch die FDA bereits gerechnet. Es ist damit die erste in den USA verfügbare Covid-19-Impfung. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA will spätestens bis zum 29. Dezember die Bewertung des Antrags der Unternehmen auf eine bedingte Marktzulassung abschliessen.

In vier weiteren Ländern bereits zugelassen

Grossbritannien hatte dem Impfstoff am 2. Dezember als weltweit erstes Land eine Notfallgenehmigung erteilt und knapp eine Woche später mit Massenimpfungen begonnen. Grünes Licht hat er danach auch aus Kanada, dem Königreich Bahrain und am Freitag kurz vor der US-Entscheidung auch aus Mexiko erhalten. Der Impfstoff wird derzeit als eines der vielversprechendsten Mittel zur Eindämmung der Coronapandemie gesehen. Weltweit sind inzwischen mehr als 1,5 Mio. Menschen an oder mit dem Virus gestorben. Global am stärksten betroffen sind die USA mit fast 300’000 Toten.

Anfang November hatten die Partner als weltweit erste Firmen positive Ergebnisse aus der zulassungsrelevanten Studie mit einem Coronaimpfstoff verkündet. Nach einer endgültigen Analyse zeigte das Vakzin einen Schutz von 95% vor Covid-19.

Modernas Impfstoff könnte eine Woche später folgen

Nach dem Impfstoff von BioNTech könnte in den USA als Nächstes der des USA-Biotech-Konzerns Moderna eine Zulassung erhalten. Am 17. Dezember will der Beratungsausschuss für Impfstoffe der FDA für dieses Vakzin, das gemäss Studienergebnissen eine Wirksamkeit von gut 94% hat, eine Einschätzung abgeben.

Mit BioNTech und Pfizer haben die USA einen Vertrag über die Lieferung von 100 Mio. Impfdosen im Wert von rund 1,95 Mrd. $ geschlossen, es besteht zudem die Option zum Erwerb von weiteren 500 Mio. Dosen. Die Europäische Union hat sich bis zu 300 Mio. Dosen gesichert, die Bundesregierung rechnet mit bis zu 100 Mio. Impfdosen für Deutschland. Die Schweiz hat vergangene Woche einen Vertrag über 3 Mio. Dosen unterzeichnet. Noch in diesem Jahr wollen die beiden Partner bis zu 50 Mio. Impfdosen herstellen und bis zu 1,3 Mrd. im kommenden Jahr.

Der Aktienkurs von BioNTech hat am Freitag nach dem positiven Expertenvotum und vor der Notfallzulassung zunächst ein Hoch bei mehr als 130 $ erreicht, am Ende aber um fast 2% nachgegeben. Der Kurs hat sich in diesem Jahr bereits mehr als verdreifacht. Pfizer hatten sich ähnlich wie andere grosse Pharmawerte in diesem Jahr eher verhalten entwickelt, stehen nach einer deutlichen Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen nun aber mehr als 10% im Plus.