Implenia-Chef Affentranger tritt zurück

Ersteinschätzung von Peter Morf um 8 Uhr

Der Baukonzern hat einen Führungswechsel an der Unternehmensspitze publiziert. Anton Affentranger übergibt das Amt des CEO an André Wyss. Der Wechsel ist offenbar von langer Hand geplant und nicht auf ein Zerwürfnis zurückzuführen. Die Nachfolgeregelung werde entsprechend vorbereitet – das ist positiv. Allerdings ist sie nicht ohne Risiken: Wyss verfügt über viel Führungserfahrung – allerdings nicht im Bau, sondern in der Pharmaindustrie bei Novartis. Es wird sich zeigen müssen, wie er sich in der sehr unterschiedlich gelagerten Baubranche zurechtfindet.