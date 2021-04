Implenia hat viel Vertrauen verspielt

01 | Erfolgsrechnung: Die Umsatzentwicklung von Implenia spiegelt die Akquisitionsschritte in Deutschland – der Umsatz hat seit 2014 deutlich zugelegt. Gleichzeitig weisen die Einbrüche in der Ebitda-Marge auf die operativen Probleme hin. Der Umsatz wird in den kommenden Jahren sinken, Implenia will sich aus etlichen Auslandengagements ­zurückziehen. Die Kennzahlen pro Aktie sind 2020 eingebrochen – nicht in erster Linie wegen Corona, sondern wegen der ­operativ notwendig gewordenen Wert­berichtigungen und Restrukturierungen.