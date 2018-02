In Asien bleiben Mischkonzerne populär

Es gibt keine Einigkeit darüber, was unter einem Konglomerat genau zu verstehen ist. Gemeinhin wird unter dem Begriff ein Mischkonzern verstanden, der aus einer Vielzahl Tochtergesellschaften oder Divisionen zusammengesetzt ist, die in verschiedenen Branchen aktiv sind und unterschiedliche Wertschöpfungsketten aufweisen. Die Gesellschaften oder Divisionen agieren dabei oft selbstständig, rapportieren jedoch an eine zentrale Konzernführung.

Die Entstehung von Konglomeraten war ein besonders in den Sechzigerjahren des 20. Jahrhunderts zu beobachtendes Phänomen – wie heute eine Zeit tiefer Zinsen, die es Konzernen erlaubte, Unternehmensteile kreditfinanziert zu günstigen Konditionen zu akquirieren. In dieser Zeit wuchsen in den USA klassische Mischkonzerne wie GE, Litton Industries oder ITT heran. In der Schweiz wandelte sich etwa Oerlikon-Bührle mit Aktivitäten in Mode und Immobilien in ein Konglomerat. Solang die Gewinne höher sind als die Zinsschuld, ist das Kapital effizient angelegt, so der damalige Leitgedanke.

Heutzutage werden Aktien von Mischkonzernen meist mit einer geringeren Bewertung versehen als die Titel fokussierter Unternehmen. Dabei wird den einzelnen Tochtergesellschaften zusammen mehr Wert beigemessen als dem Konglomerat als Ganzes (Sum-of-the-Parts-Betrachtung). Der Kursabschlag (Konglomeratsabschlag) liegt oft in der Grössenordnung von 10 bis 20%. Konglomerate gelten als komplex, schwerfällig, ineffizient und schwierig zu führen.

Trotz langjährigem Fokussierungstrend in entwickelten Märkten sind Konglomerate immer noch eine weit verbreitete Unternehmensform. In den USA gelten nebst typischen Vertretern wie GE, Honeywell oder United Technologies (UTX 133.58 3.34%) auch die Beteiligungsgesellschaften Berkshire Hathaway (BRK.A 301404 -0.04%) und Danaher als Konglomerate. Aber auch Internet-konzerne wie Alphabet (Google (GOOGL 1109.9 -0.35%)) oder Amazon (AMZN 1485.34 0.16%) haben durch Diversifizierung Konglomeratsstrukturen angenommen.

In Deutschland werden Siemens (SIE 110.54 -0.52%), ThyssenKrupp (TKA 22.79 -0.39%) oder lange auch Linde (LIN 176 0.14%) als Vertreter des Unternehmenstyps betrachtet. Schweizer Konzerne gelten hingegen als verhältnismässig fokussiert. Am ehesten fallen Unternehmen wie ABB (ABBN 23.39 -0.85%), Oerlikon, aber auch kleinere wie Conzzeta (CON 1132 0.18%) oder Metall Zug (METN 3595 -0.55%) in diese Kategorie. Sie weisen eine stark divisionale Struktur auf und sind wie Conzzeta (Blechbearbeitung, Drucklacke, Sportartikel) in unterschiedlichen Branchen aktiv.

In Asien sind Konglomerate noch immer eine dominierende Unternehmensform. In Indien etwa sind die Riesenkonzerne Tata Group oder Aditya Birla über die Landesgrenzen hinaus bekannt und aktiv. Die südkoreanische Wirtschaft wird von «Chaebols» wie Samsung (SMSN 1090 -0.82%), Hyundai (A005380 120 -11.11%) oder Lotte beherrscht. Familiäre Verflechtungen spielen hier oft eine wichtige Rolle und führen zu entsprechenden Corporate-Governance-Mängeln. In Japan sind sogenannte Keiretsu (Verbundgruppen) wie Mitsubishi, Mitsui oder Sumi­tomo verbreitet. Aus China beherrschen derzeit staatlich unterstützte Konglomerate wie HNA oder Dalian Wanda mit ihrem aggressiven Akquisitionskurs die Schlagzeilen.

Gemäss einer Untersuchung der Universität Harvard können Konglomerate in weniger entwickelten Märkten eine effiziente Unternehmensform sein, da sie «institutionelle Lücken» kompensieren. Grösse und interne Ressourcen eines Konglomerats können auf diese Weise den mangelhaften Kapital- oder Behördenzugang ausgleichen.