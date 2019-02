In den Aktien von Disney steckt Magie

01 | Erfolgsrechnung: Das Wachstum von Disney hat sich in den letzten Jahren verlangsamt. Ein wichtiger Grund dafür ist der Zuschauerrückgang beim Sportsender ESPN. Dank internationaler Kinohits wie «Black Panther» und gut besuchter Freizeitparks hat sich der Umsatz in dem per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 jedoch wieder belebt. Wegen der Integration von 21st Century Fox rechnet Disney dieses Jahr mit einer stagnierenden Gewinnentwicklung. Danach soll der Zukauf jährlich 2 Mrd. $ an Synergien freisetzen.