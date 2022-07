In der Inflation schmilzt alle Solidität dahin

Die reichen westlichen Industrieländer scheinen in einer Zeitschleife gefangen: Die unerwartet gestiegene Inflation weckt nicht nur Erinnerungen an die 1970er-Jahre, sondern bringt auch die politischen Debatten und politischen Unsicherheiten jener Zeit zurück. Ist die Inflation immer und überall ein geldpolitisches Phänomen, wie Milton Friedman insistierte? Oder ist sie eine Folge fiskalischer Überdehnung – oder schlicht ein Symptom eines allgemeineren Demokratieversagens?

Es ging bei den Debatten der Siebziger nicht nur um technische Fragen der makroökonomischen Steuerung. Sie warfen zudem Zweifel über die Nachhaltigkeit und Legitimität des westlichen Demokratiemodells auf. Die Welt war von geopolitischer Instabilität heimgesucht, und die Generalversammlung der Uno unterstützte Rufe nach einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung. Nunmehr, da sich viele der gleichen alten politischen und geopolitischen Fragen wieder aufheizen, ist die Inflation ein Thermometer. Mehr Geld jagt weniger Waren nach, und damit steigen die Preise – die Wirtschaft gerät in einen Fieberzustand.

Jedoch wird es in Phasen der Finanzinnovation zunehmend schwierig, zu entscheiden, was Geld überhaupt ist. Niemand würde bestreiten, dass die Finanzinnovation während des vergangenen Jahrzehnts mit rasender Geschwindigkeit vorangeschritten ist. Doch lohnt es, sich zu erinnern, dass es auch in den Siebzigerjahren eine Finanzrevolution gab, die die bis dahin klaren Grenzen zwischen Geld und Nichtgeld verschwimmen liess. Zum Teil lag das an der Inflation, die die Bankkunden veranlasste, sich aus zinslosen Sparbüchern in Alternativen wie Einlagenzertifikate oder Konten bei nichttraditionellen Banken zu flüchten.

Verbindung zwischen Fiskal- und Geldpolitik

Friedman verachtete all die konservativen Wähler und Politiker, die der Fiskalpolitik die Schuld an der Inflation gaben. Doch war seine Geringschätzung fehl am Platz, weil es tatsächlich eine Verbindung zwischen der Fiskal- und der Geldpolitik gab: hohe staatliche Haushaltdefizite, die durch die Notenbank finanziert wurden. Sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich wurden das Finanzministerium und die Notenbank inzwischen als geeinte «makroökonomische Exekutive» angesehen. Beide Länder, die sich selbst als führende Weltmächte betrachteten, verfolgten das Ziel, sich durch Ausnutzung ihrer geldpolitischen Souveränität Vorteile auf Kosten der übrigen Welt zu verschaffen.

Letztlich erlebten beide dann eine höhere Inflation als die meisten anderen Industrieländer, und dasselbe ist auch 2022 wieder zu beobachten. Die USA und das Vereinigte Königreich haben die höchsten Inflationsraten in der G7, und sie haben zudem beide in Reaktion auf den Covid-Schock massive notenbankgestützte staatliche Konjunkturpakete verabschiedet.

Das Vereinigte Königreich ist ein besonders dramatisches Beispiel hierfür. Im ersten Covid-Finanzjahr kaufte die Bank von England 99,5 % der Staatsanleihen auf – und im Folgejahr über 100%. Unter diesen Umständen lässt sich nicht glaubwürdig argumentieren, dass die Notenbank unabhängig ist.

Notenbanken nicht ganz unabhängig

Dieselbe Logik ist auf die USA anwendbar, wo der grösste Fehler der Politik darin bestand, ihre Hoffnung darauf zu setzen, dass die gestiegene Inflation «vorübergehender Art» sei. Dies ging so bis November 2021; die Biden-Regierung setzte dabei das Fed unter Druck, eine lockere Geldpolitik beizubehalten, indem sie die Nominierung oder Wiedernominierung von Fed-Chefs hinauszögerte. Diese politische Intervention war genauso offensichtlich wie Präsident Nixons Bemühungen in den Siebzigerjahren, den damaligen Notenbankchef Arthur Burns unter Druck zu setzen.

Das Fazit ist, dass die Notenbanken weniger unabhängig sind, als sie zu sein vorgeben. Sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den USA haben Regierung und Notenbank auf den durch eine scheinbar unaufhaltsame gesellschaftliche Spaltung hervorgerufenen politischen Druck reagiert. Eine derart extreme Polarisierung wirft Fragen darüber auf, ob die politische Union fortbestehen kann. Daher kommt erneut die Debatte der Siebzigerjahre über die Unregierbarkeit des Vereinigten Königreichs auf; sowohl Schottland wie Nordirland sondieren Ausstiegsmöglichkeiten, um wieder der EU beitreten zu können. Noch unheilverkündender ist, dass eine Flut neu erschienener Bücher einen Bürgerkrieg in den USA prophezeit.

Natürlich sieht sich auch Kontinentaleuropa mit Zerfallsgefahren konfrontiert. Die Europäische Zentralbank agiert bisher, was Zinserhöhungen angeht, noch zögerlicher als das Fed oder die Bank of England. Das liegt u.a. daran, dass hier die Beschaffenheit der Inflation eine andere ist und dass Russlands Krieg in der Ukraine die Energiekosten in die Höhe getrieben hat. Die europäischen Arbeitsmärkte sind zudem etwas weniger angespannt (auch wenn einige europäische Volkswirtschaften denselben drastischen Fachkräftemangel aufweisen wie die USA und das Vereinigte Königreich).

Furcht vor Teufelskreis

Der Hauptgrund für die Zögerlichkeit der EZB jedoch ist ihre Furcht, dass die Märkte höhere Kreditkosten als Bedrohung für die Regierungs- und Bankenstabilität in den höher verschuldeten südlichen Euroländern auffassen könnten. Ein Anstieg der staatlichen Kreditkosten könnte jenen Teufelskreis auslösen, den viele während der europäischen Schuldenkrise vor einem Jahrzehnt befürchtet hatten. Wenn hochverschuldete Regierungen höhere Risikoaufschläge zahlen müssen und ihnen die Insolvenz droht, fällt der Wert ihrer Anleihen, was die Bilanzen der Banken untergräbt, die diese Anleihen halten.

Eines der Mantras der Eurokrise war, dass sich die USA und das Vereinigte Königreich in einer viel stärkeren Position befänden als Kontinentaleuropa, weil sie jeweils eine einzige Regierung und eine einzige Notenbank hätten. Obwohl die strukturelle Fragilität der Eurozone seitdem zögerliche Schritte in Richtung einer begrenzten Fiskalunion ausgelöst hat, ist diese Arbeit noch nicht abgeschlossen. Darüber hinaus haben die Pandemie und die diesjährige geopolitische Krise alle daran erinnert, dass selbst fiskalisch geeinte Staaten nicht alle Antworten parat haben und anfällig für Zerfallserscheinungen werden können.

Zentrifugale Dynamik

Die Geschichte strotzt von Beispielen dafür, wie eine hohe Inflation systemische Zusammenbrüche befeuert. Durch ihren Versuch, Gesellschaften über das Geld aneinander zu binden, haben Notenbanken wiederholt den Boden für eine breitere politische und soziale Auflösung bereitet. In Bundesstaaten wie der Weimarer Republik in den frühen 1920er-Jahren oder der Sowjetunion und Jugoslawien in den späten 1980er-Jahren befeuerte die Inflation eine zentrifugale Dynamik und Loslösungsbestrebungen. Die Bevölkerung hegte einen nagenden Verdacht, dass das Zentrum (Berlin, Moskau, Belgrad) eine unfaire politische Kontrolle über die Verteilungshebel ausübte. Für die föderativen Republiken wurden Sezession und geldpolitische Autonomie immer attraktiver.

Die Inflation kann, indem sie Unsicherheit hervorruft, grosse komplexe politische Gebilde ohne Weiteres vernichten. Wir wissen, dass Putin das Auseinanderbrechen der Sowjetunion als grösste politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts betrachtet. Womöglich glaubt er auch, dass eine Inflation der Energie- und Lebensmittelpreise – und die Bemühungen der Regierungen, deren Auswirkungen durch immer höhere Subventionen abzufedern – die Einheit des Vereinigten Königreichs, der USA bzw. Europas zerstören wird.

