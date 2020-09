In Europa wächst die Furcht vor Kontrollverlust

In Grossbritannien will der Premier die Polizei im Kampf gegen die Pandemie einsetzen: Boris Johnson erwägt sogar den Einsatz des Militärs. Am Dienstag kündigte er in einer emotionalen Fernsehansprache neue Einschränkungen des öffentlichen Lebens an. Sperrstunden in Bars und Restaurants sowie die Maskenpflicht wurden bereits verschärft. Hintergrund: Die bestätigten Infektionszahlen im Vereinigten Königreich steigen rasant, und sie stehen kurz davor, den ­Höhepunkt vom Frühjahr zu übersteigen.

Diese Woche stand erneut die starke ­Ausbreitung des Coronavirus in Europa im Blickpunkt. Schliesslich haben Spanien und Frankreich ihre jeweiligen Rekorde vom März längst eingestellt, beide Länder übertreffen bereits die Pro-Kopf-Werte in den USA. Zwar liegen die bekannten ­Todesfälle in den meisten Ländern noch ­erheblich unter den Werten vom Frühjahr, doch langsam steigen sie auch in Europa. In Paris verschieben die Spitäler wieder ­geplante Operationen, weil sich die Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ­füllen. Im Grossraum Madrid dürfen die ­Menschen ihr Quartier nur noch aus bestimmten Gründen verlassen.