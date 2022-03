In faschistischem Stil auf Entnazifizierungstour

Am 22. Juni 1941 löste Adolf Hitler das Unternehmen Barbarossa aus: Die Wehrmacht überfiel die Sowjetunion. Dabei stiess sie im südlichen Frontabschnitt durch die Ukraine in Richtung des russischen Kernlandes vor. Nicht selten wurden dort, besonders in der westlichen Ukraine, die deutschen Soldaten freundlich empfangen, mit Brot und Salz, wie die Sitte es will. Den russischen Invasoren von heute dagegen pfeifen die Kugeln um die Ohren, oder sie werden von Zivilisten wüst verflucht und verhöhnt.

Seinerzeit war es keineswegs so, dass der deutsche Nationalsozialismus in der Ukraine populär gewesen wäre – vielmehr war der mörderische Sowjetsozialismus unermesslich unpopulär. In breiten Schichten des von Stalin gemarterten Volkes herrschte die Meinung vor, schlimmer könne es unter Hitler nicht kommen. Es keimte Hoffnung, das Leben werde unter den Deutschen etwas leichter als unter dem Kreml-Tyrannen.

Die Sowjetmacht, letztlich ein grossrussisches Imperium mit zu russifizierender Vielvölkergarnitur, hatte nahezu die gesamte Einwohnerschaft der Ukraine gegen sich aufgebracht: durch willkürliche Verhaftungen, Terror, Deportationen und Zwangskollektivierung. Manche nationalbewusste Ukrainer hofften zudem, Hitler werde ihnen den eigenen Staat geben, den sie seit Jahrzehnten anstrebten.

Die vielen jüdischen Ukrainer dagegen ahnten, was ihnen unter den Nazis blühen würde. Tatsächlich beteiligten sich dann auch «ukrainische» Ukrainer am Holocaust, als Helfershelfer der Deutschen. Antisemitismus war in der Gegend ein altes Übel, Pogrome eine blutige Tradition. Militante ukrainische Nationalisten ertrugen deutsche Herren leichter als jüdische oder auch russische und polnische Nachbarn – die aktuell zu beobachtende polnisch-ukrainische Solidarität ist ein neueres Phänomen, einst herrschte eher Rivalität.

Eine prominente Reizfigur ist Stepan Bandera (1909–1959). Der junge Nationalist kollaborierte mit den Deutschen, in der vergeblichen Hoffnung, irgendwann einen (rein) ukrainischen Staat errichten zu können. Ihm wird die Mitwirkung an Massakern an der jüdischen Zivilbevölkerung angelastet. Bandera fiel bei den Nazis zwischendurch in Ungnade und sass im KZ Sachsenhausen ein; nach Kriegsende floh er nach München, wo ihn 1959 ein KGB-Agent ermordete.

Besonders im Westen des Landes, um die galizische Metropole Lemberg (Lwiw), wird die zwielichtige Gestalt Bandera als Nationalheld verehrt. Strassen, Statuen, Büsten erinnert an ihn. Die ukrainische Post ehrte Bandera 2009 mit einer Briefmarke zum 100. Geburtstag. Ganz im Gegensatz dazu gilt er in Russland als faschistischer Verräter, als Gottseibeiuns schlechthin; auch in Israel trifft der Bandera-Kult auf gehöriges Missfallen.

Dennoch: Dass heute in Kiew ein Nazi-Regime am Ruder sei, ist eine dreiste Lüge. Präsident Wolodimir Selenski ist Jude, der frühere Ministerpräsident Wolodimir Hrojsman ebenfalls. Von Mai bis August 2019 waren sie gleichzeitig im Amt: Damals war die Ukraine neben Israel das einzige Land mit einem jüdischen Staats- und einem jüdischen Regierungschef; im Land bewegte das die Gemüter kaum. Selenskis Standfestigkeit dürfte dieser Tage den Ukrainern jeder Denomination und Sprache imponieren. Ferner kann von einem faschistisch inspirierten «Völkermord» im Donbas keine Rede sein.

Der Appell zum Kampf gegen Faschisten, wie einst im «Grossen Vaterländischen Krieg», zieht in Russland eben immer noch, was historisch plausible Gründe hat. Doch ein solcher Ruf zu den Waffen ist nichts als schäbig, wenn der vom Machthaber auserkorene Feind offenkundig gar kein Faschist ist (diese miese Masche verwenden übrigens auch die im Westen wütenden Antifa-Stosstrupps). Immerhin ist es beruhigend zu wissen, dass es in Russland null Rechtsextreme gibt.

Putins Tiraden fallen auf ihn selbst zurück: Von wegen die Ukraine demilitarisieren – er will sie militarisieren, bloss mit seinen eigenen Truppen. Von wegen die Ukraine entnazifizieren – er will die Regierung stürzen und einen Stiefellecker à la Lukaschenko einsetzen; der Todfeind heisst Selenski, und die russischen Methoden passen in ein Repertoire, das genauso gut faschistisch wie bolschewistisch genannt werden kann: Lüge, Täuschung, Propaganda, Perfidie, Brutalität, Skrupellosigkeit. Ob rot, ob braun.

Die halbstaatliche Jewish Agency hat an Grenzposten der westlichen Nachbarländer der Ukraine ein halbes Dutzend Büros eingerichtet, um dort Anträge auf Einreise nach Israel zu bearbeiten; davon wurden bereits einige tausend eingereicht. Schätzungsweise 200’000 Ukrainer erfüllen die familiären Bedingungen, um die israelische Staatsbürgerschaft zu erhalten. Wie viele jüdische Ukrainer nach Israel fliehen werden, ist ungewiss. Gewiss ist: Sie fliehen nicht vor Nazi-Schlägerbanden, sondern vor Putins Armee.