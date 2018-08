In Peking steigt die Nervosität

Chinas wichtigste Tageszeitung wies dieser Tage in einem viel beachteten Artikel interne Kritiker in die Schranken, die den breitspuriger gewordenen Auftritt Pekings im Ausland für den Handelsstreit mit den USA verantwortlich gemacht hatten. China sei eben wie ein Elefant, der seine wahre Stärke nicht verstecken könne, hiess es in «Renmin Ribao», dem offiziellen Sprachrohr der Regierung.

Die Öffentlichkeit kriegt gewöhnlich wenig mit von den im politischen Establishment geführten Debatten. Doch legt der prominent platzierte Artikel offen, dass zumindest Teile der Kommunistischen Partei die fehlenden internen Konsultationen nicht nur für die allgemein schwieriger gewordenen Aussenbeziehungen des Landes, sondern auch für die wachsenden internen Probleme verantwortlich machen.

Das ist nur ein Anzeichen unter vielen, dass das von Präsident Xi Jinping gezeichnete Bild einer unter seiner straffen Führung im Gleichschritt voranschreitenden Nation Kratzer erhalten hat. All das findet in einem Umfeld eines sich verlangsamenden Wirtschaftswachstums, auf breiter Front fallender Aktienkurse sowie des immer weitere Kreise ziehenden Skandals um qualitativ minderwertige Kinderimpfstoffe statt.

Zwar gibt es keine Anzeichen dafür, dass Xis Macht oder gar die der seit 1949 herrschenden KP unmittelbar gefährdet wäre. Die von der seit Jahren steigenden Kaufkraft verwöhnte Bevölkerung scheint zumindest vorderhand wenig Interesse an politischem Wechsel zu haben. Dafür sorgt, neben der strengen Medienzensur, der allmächtige Überwachungs- und Repressionsapparat.

Doch haben sich in jüngster Zeit gleich mehrere parteinahe Intellektuelle oder Unternehmer mit kritischen Voten über den Zustand ihres Landes zu Wort gemeldet, so etwa Xu Zhangrun. In einem Ende Juli veröffentlichten Blogeintrag sprach der Rechtsprofessor an der renommierten Pekinger Tsinghua Universität von einer wachsenden Besorgnis vieler Bürger über die Zukunft ihrer Heimat. Er nannte dabei neben den nur mangelhaft geschützten Eigentumsrechten auch die Gefahren eines neuen Klassenkampfs und/oder eines ruinösen Rüstungswettlaufs.

Als Antwort auf solche Stimmen hat die Kommunistische Partei nunmehr eine besonders auf Akademiker und Unternehmer zielende Propagandakampagne lanciert. Darin wird gerade die akademische Elite an ihre patriotischen Pflichten erinnert. Wie aus den staatlichen Medien zu erfahren ist, sollen die Universitäten ihre Arbeit und Ideologie strikte auf den Kurs der Kommunistischen Partei ausrichten.

Gleichzeitig werden die Bürger täglich daran erinnert, dass nicht China, sondern die USA den Handelskrieg vom Zaun gebrochen hätten. Mit einer solch einseitigen Schuldzuweisung wie auch dem Appell an patriotische Gefühle soll ganz offensichtlich die oberste politische Führung des Landes aus der Verantwortung genommen werden. In Peking hat die Nervosität ganz klar zugenommen.