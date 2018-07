In Spanien bahnt sich eine neue Regierungskrise an

(Reuters) In Spanien ist die Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez in ihre erste Krise geschlittert. Seine Sozialisten verloren am Freitag im Parlament eine Abstimmung über die sanftere Reduzierung des Haushaltsdefizits in der viertgrössten Volkswirtschaft der Euro-Zone. Mehrere Parteien, die Sanchez’ Minderheitsregierung bisher unterstützten, verweigerten aus verschiedenen Gründen ihre Gefolgschaft. Sollte es Sanchez nicht gelingen, die Reihen wieder zu schliessen, stünde seine Minderheitsregierung wohl vor dem Aus.

Budget-Entwurf klar abgeschmettert

Nur 88 Abgeordnete in der 350 Mitglieder zählenden Volksvertretung stimmten für den Etat-Entwurf. Die sozialistische Partei kommt auf 84 Sitze. Gegen den Entwurf votierten 173 Abgeordnete, 86 enthielten sich. Drei Parlamentarier nahmen nicht an der Abstimmung teil.