VRP: «Ina Invest ist ein echtes Langfristgame»

Ein Traumstart sieht anders aus. Die Immobiliengesellschaft Ina Invest wurde Mitte Juni in einem schwierigen Umfeld an die Börse gebracht. Die anschliessende Erholung des Aktienmarkts ist an dem Unternehmen vorbeigegangen, die Titel notieren gut ein Fünftel unter dem Angebotspreis. Gefordert ist nun auch der Verwaltungsrat, wie VR-Präsident Stefan Mächler im Gespräch mit «Finanz und Wirtschaft» eingesteht. Die Grundlage, ein attraktives Entwicklungsportfolio, das in den nächsten drei bis vier Jahren realisiert werden könne, ist gemäss Mächler vorhanden. Erste operative Erfolge ebenso.

Ina Invest wurde im zweiten Quartal von der Muttergesellschaft Implenia ausgegliedert. Implenia-Aktionäre erhielten Ina-Aktien als Sachdividende ausgeschüttet. Gleichzeitig wurde das Kapital erhöht, was Swiss Life den Einstieg ermöglichte. «Das Timing war schwierig», sagt Mächler. «Ich war aber felsenfest davon überzeugt, dass der Immobilienmarkt wegen Corona nicht einbrechen wird. Deshalb wollten wir den Börsengang durchziehen.»

Implenia-Nachwehen

Implenia hätte die Projekte, die sie in eine Tochter von Ina ausgelagert hat, auch aus dem Konzern herauslösen und verkaufen können, etwa als Club Deal mit einem Private-Equity-Partner. Dabei wären die Privataktionäre nicht involviert gewesen, was der Baukonzern nicht wollte.

Doch dürfte gerade diese Anlagekategorie für den Kursverlust der Ina-Aktien mitverantwortlich sein, weil sich viele Kleinanleger rasch von den zugeteilten Titeln verabschiedeten. «Ich habe den Washout nach der Kotierung etwas unterschätzt», räumt Mächler ein. Der Angebotsüberhang hat sich zudem bisher nicht abgebaut. Dazu kommt, dass Implenia, die zwar keine Ina-Aktien hält, aber an der operativen Gesellschaft zu 42% beteiligt ist, inzwischen für negative Schlagzeilen gesorgt hat. Die Wertberichtigungen betrafen jedoch nicht Projekte in der Schweiz, sondern im Ausland. Die Due Diligence, die Swiss Life als Ina-Grossaktionärin zustand, habe keinen Abschreibungsbedarf offengelegt, betont Mächler.

«Mich faszinieren das Portfolio und seine Entwicklungsmöglichkeiten, die sich im kurzen Zeitraum von drei bis vier Jahren entwickeln lassen», begründet er sein Engagement. Die fünfzehn Liegenschaften im Startzeitpunkt – seither wurden zwei Objekte in Genf erworben – stehen mit 240 Mio. Fr. in den Büchern. Sind sie realisiert, wird der Portfoliowert über 1 Mrd. Fr. steigen, kalkuliert Mächler. Das sollte bis 2024 der Fall sein. Bis dahin will Ina Invest zudem pro Jahr 50 Mio. Fr. in Zukäufe investieren. «Das Eigenkapital und die mögliche Fremdfinanzierung decken den Bedarf bis Ende 2023», beurteilt er die finanzielle Ausstattung. «Eine erste Kapitalerhöhung ist für Anfang 2024 denkbar.» Komme ein attraktives Portfolio auf den Markt, hätte er aber «keine Mühe, früher an den Kapitalmarkt zu gelangen».

Ambitionierte Pläne

Bis 2027 strebt Ina Invest 2 Mrd. Fr. Portfoliowert an. Aktuell bringen es nur vier kotierte Schweizer Immobiliengesellschaften auf einen höheren Wert. Dazu Mächler: «Die Ausgangslage erinnert mich an die Zeit, als Markus Graf und ich zusammen Swiss Prime Site auf die Beine brachten», und schmunzelt dabei, «ich fühle mich gleich zwanzig Jahre jünger.»

Die langfristigen Pläne sind sehr ambitioniert – für ein kleines Unternehmen mit 150 Mio. Fr. Marktwert erst recht. «Noch klein», relativiert Mächler, der einen «für eine Gesellschaft dieser Grösse untypisch erfahrenen Verwaltungsrat» präsidiert. Ihm gehören Christoph Caviezel (Ex-Mobimo) und die Implenia-Spitze mit Hans Ulrich Meister und André Wyss an. Die Juristin Marie-Noëlle Zen-Ruffinen komplettiert das Gremium. Dem Präsidenten ist aber auch klar: «Wir müssen liefern.»

Dazu gehört, die Anleger vom Potenzial der Gesellschaft zu überzeugen, was in den fünf Monaten seit der Kotierung nicht gelungen ist. «Ina Invest ist ein Langfristgame», sagt Mächler. «Sie ist die einzige Schweizer Gesellschaft mit reinem Entwicklungsportfolio, und als Investor machen Sie die ganze Entwicklungskurve mit.» Erste operative Fortschritte kann er bestätigen: «Wir sind gut im Business-Plan unterwegs.» In Winterthur seien 70% der Wohnungen im Tender-Hochhaus in der Lokstadt reserviert. Erster Ertrag soll ab Dezember fliessen, wenn die Käufer Anzahlungen leisten. Genügend Cashflow gibt das noch nicht, auch wenn der Mietertrag aus Genf eingerechnet wird. Dividendenzahlungen kann Ina Invest frühestens für 2021 vorsehen.

Die Erfolgschancen des Entwicklungsportfolios sind schwierig abzuschätzen, was das Anlegerinteresse nach wie vor beschränken dürfte. Der geringe Streubesitz und die vorläufige Dividendenlosigkeit sind ebenfalls Nachteile im Buhlen um die Gunst der Immobilienanleger. Ein wirklich langfristiger Horizont ist Voraussetzung, um ein Investment in Erwägung zu ziehen.