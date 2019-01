Inakzeptabler Druck auf den Stimmbürger

Erpressung und Nötigung sind Straftatbestände. Das gilt aber offenbar nur für Einzelpersonen oder Unternehmen, die Politik scheint davon ausgenommen. Das Paket aus der Steuervorlage 17 (SV17) und der Zusatzfinanzierung zur AHV grenzt an die genannten Tatbestände – und niemand scheint sich daran zu stören. Zwei umstrittene, völlig sachfremde Geschäfte wurden vom Parlament bewusst verkoppelt. Der Stimmbürger soll gleichsam gezwungen werden, beide Geschäfte anzunehmen. Dieser Zwang widerspricht allen Idealen einer freiheitlichen Gesellschaft und einer direkten Demokratie.

Dem Bürger wird die Freiheit genommen, seinen Willen klar kundzutun und entsprechend zu entscheiden. Es gibt zu beiden Themen, also der SV17 wie auch der AHV, je unterschiedlichste Argumente dafür und dagegen. Mit der SV17 soll die Unternehmensbesteuerung international kompatibel gestaltet werden, und zwar ohne Unternehmen aus der Schweiz zu vertreiben – eine steuerpolitische Notwendigkeit

Mit dem AHV-Teil sollen der Altersvorsorge frische Mittel zugeführt und sie so saniert werden. Allerdings wird damit der falsche Weg eingeschlagen. Die AHV lässt sich nicht nachhaltig sichern, indem einfach zusätzliche Mittel in das System gepumpt werden. Die notwendige Rentenaltererhöhung wäre damit für Jahre vom Tisch – eine sozialpolitisch verheerende Weichenstellung. Wer den einen Teil der Vorlage unterstützt, den anderen aber nicht, kann seinen Willen nicht frei zum Ausdruck bringen. Das ist eine direktdemokratische Sünde ersten Ranges.

Nachdem es im Dezember noch scheinen wollte, als würde die Zeit knapp, genügend Unterschriften zu sammeln, ist das Referendum nun komfortabel zustande gekommen. Die verschiedenen Komitees haben insgesamt über 60’000 Unterschriften gesammelt und eingereicht. Dabei ist es in Kauf zu nehmen, dass die Komitees politisch in sehr unterschiedlichen Ecken zu Hause sind. Die Links-grüne Seite stört sich an vermeintlichen neuen Steuerschlupflöchern für Unternehmen, die mit der SV17 geschaffen werden. Die bürgerlichen Jungkomitees warnen, dass die AHV so nicht zu sanieren ist.

Es ist sehr erfreulich, dass der Stimmbürger nun am 19. Mai zu diesem unsäglichen Paket Stellung nehmen kann. Zumal die Verquickung vom Parlament bewusst konstruiert worden ist, um den Stimmbürger unter Druck zu setzen – dahinter steht eine eigenartige Auffassung des mündigen Bürgers. Der Stimmbürger darf sich derartige Erpressungs- oder Nötigungsversuche keinesfalls gefallen lassen. Das Muster «du erhältst die Steuerreform, aber nur um den Preis einer AHV-Finanzierung» darf nicht Schule machen.

Das ist denn auch das wichtigste Argument, das gegen das Paket spricht. Ein Nein zur Vorlage ist auch als Votum gegen diese Art des Politisierens zu verstehen. Ein Ja umgekehrt wäre eine Ermunterung an die Politik, so fortzufahren – was letztlich zur Entmündigung des Stimmbürgers führt. Das wirkt wie ein Hohn auf die direkte Demokratie und ist unter keinem Titel zu akzeptieren.