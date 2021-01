Indexanbieter entfernen Chinas Telecomfirmen

(Reuters) Die globalen Index-Anbieter MSCI und FTSE Russell wollen in Reaktion auf die US-Sanktionen drei chinesische Telecomfirmen aus ihren Indizes entfernen. Betroffen sind China Mobile (CHL 26.10 -5.95%), China Telecom and China Unicom Hongkong, deren Aktien am Freitag deutlich fielen. China Mobile markierte ein 14-Jahres-Tief und die Papiere von China Telecom gaben auf den tiefsten Stand seit zwölf Jahren nach. Zwischenzeitlich verloren die drei Telekom-Konzerne 10 Mrd. $ Marktwert. Hinzu kommt, dass der Börsenbetreiber NYSE die drei Unternehmen ab Montag vom Aktienhandel ausschliesst.

Mit diesem Schritt reagieren die Index-Anbieter und die NYSE auf ein Verbot der US-Regierung. Demnach ist es Amerikanern ab November untersagt in chinesische Unternehmen zu investieren, denen Verbindungen zum chinesischen Militär nachgesagt werden. Andere Unternehmen aus der Volksrepublik wurden deswegen bereits aus Indizes gestrichen, was häufig zur Folge hat, dass auch Index-Tracking-Fonds ihre Anteile verkaufen. Für Unruhe am Markt sorgen zudem Spekulationen, dass das Verbot noch auf die Technologieriesen Alibaba (BABA 226.90 -0.31%) und Tencent (Tencent 72.85 -1.05%) ausgeweitet werden könnte.