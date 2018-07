Indien durchläuft einen Stresstest

Indien ist die am rasantesten wachsende grössere Volkswirtschaft der Welt und durchläuft derzeit einen Stresstest. Dass dabei die Ampel bereits von grün auf orange geschaltet hat, lässt sich an der Landeswährung ablesen. Die Rupie ist am letzten Donnerstag wegen der Furcht vor einem globalen Handelskrieg und einer sich abschwächenden chinesischen Wirtschaft gegenüber dem Dollar auf den historisch tiefsten Stand gefallen.

Der Schwächeanfall der Rupie fällt zeitlich zusammen mit dem am Dienstag vergangener Woche von der Notenbank veröffentlichten Bericht zur Finanzstabilität. Die Reserve Bank of India (RBI) diagnostiziert, das externe und interne Umfeld sei für Indien deutlich herausfordernder geworden. Dazu gehörten die Liquiditätsverknappung auf globaler Ebene und der erstarkende Dollar. Dies sorgt bereits seit einiger Zeit für eine erhöhte Volatilität auch in anderen Emerging Markets.