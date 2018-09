Indiens Investoren sind nervös

Zehn Jahre nach dem Ausbruch der globalen Finanzkrise ist Indien vergangene Woche nahe an einem «Lehman-Brothers-Erlebnis» vorbeigeschrammt. Zwar ging in der drittgrössten Volkswirtschaft Asiens keine Grossbank zugrunde, doch führten die von der Risikokapitalgesellschaft IL&FS Investment Managers angekündigten Zahlungsausfälle zeitweise zu akuten Liquiditätsengpässen.

Die von den Problemen des auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten ausgerichteten Instituts losgetretenen Krisenängste trieben am Freitag die Kurse an der Börse Mumbai in den Keller. Die indische Rupie ging dank massiver Stützungskäufe der Notenbank RBI mit einem leichten Plus aus dem Handel.

Die Lage bleibt angespannt. Die RBI liess unisono mit der Marktaufsichtsbehörde Sebi und Finanzminister Arun Jaitley wissen, sie werde notfalls weiter stabilisierend in das Marktgeschehen eingreifen. Mit dem zinspolitischen Spielraum, Devisenreserven in Höhe von rund 400 Mrd. $ und einem relativ ausgeglichenen Budget verfügt der Staat vorderhand auch über ein beachtliches Abwehrdispositiv.

Dennoch dürfte die Nervosität der Investoren anhalten. Denn die Risiken sind angesichts eines weltweit mit reichlich Liquidität angefeuerten Wachstumsbooms gerade auch in Indien klar gestiegen. Premierminister Narendra Modi und seine Bharatiya-Janata-Partei, die sich spätestens im kommenden Mai Neuwahlen stellen müssen, haben diesem Trend in den vergangenen vier Jahren noch weiter Auftrieb verliehen. Doch das hat auch Spuren in den Bilanzen der Banken hinterlassen. Der Anteil der faulen Kredite ist nach jüngsten Angaben der RBI binnen Jahresfrist von 11,6 auf 12,2% gestiegen. Noch schlimmer sehen die Zahlen der nach wie vor marktbeherrschenden staatlich kontrollierten Banken aus, wo der Anteil der Risikokredite im selben Zeitraum von 21 auf 22,8% zugenommen hat.

Dabei gewinnt das Kreditwachstum weiter an Fahrt. Das zeigt sich etwa daran, dass Ende Juli die ausstehenden Kreditkartenschulden 31% höher lagen als vor zwölf Monaten. Auch ist das von der Regierung vorangetriebene Programm zur Modernisierung und Erweiterung der Infrastruktur zu einem wesentlichen Teil fremdfinanziert. Das taucht jedoch nur teilweise im Budget auf, was vorderhand auch die Staatsfinanzen vergleichsweise gesund aussehen lässt.

Genau das jedoch erklärt zumindest teilweise auch die jüngste Panik, denn in Indien ist in den vergangenen Jahren ein wachsender Anteil der neuen Infrastrukturprojekte von Finanzinstituten wie IL&FS mit Kapital versorgt worden, die nicht dem Bankensektor angehören. Sollten die Probleme solcher weniger stark regulierter Gesellschaften um sich greifen, so könnte das Modis ehrgeiziges Wirtschaftsprogramm gefährden. Die Regierung dürfte wenige Monate vor den Wahlen zwar alles tun, um zu verhindern, dass sich das Problem verschärft, doch besteht die Gefahr, dass dies auf Kosten der längerfristigen Stabilität geht.