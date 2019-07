Indische Börse in trüber Stimmung mit gutem Ausblick

Gerade noch herrschte am indischen Aktienmarkt eitel Freude. Im Mai erlangte die Partei des als wirtschaftsfreundlich geltenden Premierministers Narendra Modi in den Parlamentswahlen eine absolute Mehrheit. Die Notenbank hatte bereits das dritte Mal seit Anfang Jahr den Leitzins gesenkt. Zudem schien die Abschwächung der globalen Nachfrage spurlos an der drittgrössten asiatischen Volkswirtschaft vorbeizugehen. Der Hauptindex der Börse Mumbai stieg Anfang Juni auf ein Rekordhoch über 40 000.

Nun hat sich die Stimmung eingetrübt, wegen enttäuschender Unternehmenzahlen und des nachlassenden Wachstums. Der BSE-Sensex-Index hat in sieben Wochen 6% eingebüsst, allein in den letzten drei Tagen rund 3%. Diese Woche warnte Notenbankchef Shaktikanta Das, er sorge sich um die Stabilität der mit Problemkrediten kämpfenden Schattenbanken. «Ausländer sind risikoscheuer geworden und heimische Anlagefonds sind nur eine schwache Stütze des Markts», resümiert das Brokerhaus Geojit Financial Services.