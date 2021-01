Industrie gleitet sanft durch die zweite Welle

Beobachter in Isolation, ohne jegliche Ahnung von den Rahmenbedingungen für die Weltkonjunktur, würden allein bei einem Blick auf die Entwicklung der globalen Einkaufsmanagerindizes (Purchasing Managers Index, PMI) über die vergangenen Monate kaum davon ausgehen, dass eine Pandemie die Welt in Angst und Schrecken versetzte. Gemäss der aktuellen Umfrage unter Einkaufsmanagern im Dezember gleitet die globale Industrie unbeeindruckt durch die zweite Welle hindurch.

In vielen europäischen Ländern haben die PMI bereits in den Sommermonaten die Schwelle von 50 überschritten, die die wirtschaftliche Erholung von der Kontraktion trennt, und konnten sich seither auch mehrheitlich darüber behaupten. Die neuesten Umfrageergebnisse des Londoner Datendienstleisters IHS Markit für den Dezember unterstreichen die verbesserten Geschäftsaussichten in der verarbeitenden Industrie sogar noch. Die ­erneuten Eindämmungsmassnahmen in Europa beeinträchtigen die Aktivität deutlich weniger als noch im Frühjahr. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an