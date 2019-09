Industrierezession erreicht die USA

Die Weltkonjunktur kühlt sich spürbar ab. Wenn es so weitergeht, ist eine Rezession in Deutschland und auch in der Schweiz bald schon Tatsache. Selbst in den USA, wo die Wirtschaft im zweiten Quartal noch mit einer Jahresrate von 2% gewachsen ist, geht die Angst vor dem Abschwung um.

Die Inversion der Zinskurve, bei der die langfristigen Zinsen unter den kurzfristigen liegen, trägt ihren Teil dazu bei, weil historisch jede US-Rezession mit einer solchen Entwicklung an den Bondmärkten begann. Sorgen bereitet auch der Handelskrieg zwischen den USA und China. Schon vor Inkrafttreten der neusten Zollrunde entwickelte sich das globale Handelsvolumen gemäss dem Monitor des niederländischen Forschungsinstituts CPB rückläufig.