Industriebetriebe wollen digital fit werden

Drohen Schweizer Unternehmen die Digitalisierung zu verpassen? Das Ergebnis einer kürzlich ver­öffentlichten Studie der Grossbank UBS macht stutzig: 59% von befragten 2500 Schweizer Unternehmen geben an, dass die Digitalisierung «nur geringfügige» oder «keine Veränderung» für ihr Geschäftsmodell zur Folge habe. Dieses aggregierte Ergebnis verfälscht jedoch die Branchensicht. Für das verarbeitende Gewerbe und grössere Unternehmen bietet sich ein anderes Bild. Rund 80% der befragten industriellen Betriebe wollen ihre Investitionen in die Digitalisierung erhöhen oder zumindest halten. Die Bereiche, in welche investiert werden soll, sind so breit gefasst wie der Digitalisierungs­begriff selbst.

