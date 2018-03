Inficon steigert sich deutlich

(AWP) Inficon (IFCN 572.5 2.6%) hat im Schlussquartal 2017 den Umsatz auf Rekordniveau gesteigert und eine höhere Betriebsgewinnmarge erreicht. Der Reingewinn im Gesamtjahr legte kräftig zu. Der Sensoren-Hersteller profitiert von der guten Konjunktur und der grossen Nachfrage nach der neuen Flachbildschirmtechnik OLED.

Der Reingewinn stieg um rund 48% auf 59,5 Mio. $, wie das Messtechnikunternehmen am Dienstag mitteilt. Die Aktionäre können sich angesichts des höheren Gewinns über eine Dividendenanhebung um 4 Fr. auf 20 Fr. freuen. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 86% des Gewinns.

Die restlichen Kennzahlen für 2017 waren nach den Mitte Januar veröffentlichten provisorischen Eckwerten keine Überraschungen, sie wurden noch leicht nach oben angepasst. Demnach wuchs der Umsatz im Gesamtjahr um rund 21% auf 373,6 Mio. $ und der Ebit um rund 44% auf 73,6 Mio. $. Die entsprechende Marge verbesserte sich damit auf 19,7% nach 16,5% im Vorjahr.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung und die allgemeinen Verwaltungs- und Vertriebsausgaben fielen nominal zwar höher aus, nahmen aber im Vergleich zum Umsatz deutlich unterproportional zu, wied das Unternehmen betont.

Unternehmenszahlen

in Mio. $ 2016 2017 +/– in % Umsatz 310 374 21 – Semi & Vakuumbeschichtung 121 167 38 – Sicherheit & Energie 33 26 -23 – Kälte-, Klimatechn. & Automobil 68 76 12 – Allg. Vakuumtechnik 88 105 19 Bruttogewinn 156 189 21 – in % des Umsatzes 50.4 50.5 Ebitda 1) 58.4 81.8 40 – in % des Umsatzes 18.8 21.9 Betriebsgewinn (Ebit) 51.0 73.6 44 – in % des Umsatzes 16.5 19.7 Gewinn 40.3 59.5 48 – je Aktie in $ 17.05 24.79 Operatativer Cashflow 53.4 61.4 15 Bilanzsumme (per 31.12.) 213 269 26 Liquide Mittel 59 83 40 Finanzschulden 0 0 0 Eigenkapitalquote in % 79 77

1) Betriebsgewinn (Ebit) vor Abschreibungen und Amortisation