Inflation im Euroraum zieht kräftig an

(Reuters) Die Inflation im Euro-Raum kommt immer stärker in Gang. Angetrieben durch die Energiepreise stiegen die Lebenshaltungskosten im April binnen Jahresfrist um 1,6%, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Freitag nach einer Schnellschätzung mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate im Währungsraum seit zwei Jahren und war von Volkswirten so erwartet worden. Bereits im März waren die Verbraucherpreise um 1,3% gestiegen. Einen regelrechten Preissschub gab es im April bei Energie. Noch zu Jahresbeginn waren die Energiepreise gesunken.

Das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp unter 2% Inflation für den Währungsraum rückt damit wieder ein Stück weit näher. Diese Marke verfehlen die Währungshüter bereits seit Frühjahr 2013. Die Notenbank rechnet damit, dass der aktuelle Preisanstieg nur vorübergehend und nicht nachhaltig ist und sich schon 2022 wieder abschwächt. EZB-Vize Luis de Guindos hält es aber für möglich, dass die Teuerung gegen Ende des laufenden Jahres zeitweise bei über 2% liegt. In ihrer jüngsten Prognose erwarten EZB-Volkswirte für 2021 eine Teuerungsrate von 1,5%, gefolgt von 1,2% im Jahr 2022.

Aus Sicht von Helaba-Volkswirt Ulrich Wortberg wird der Preisanstieg die EZB nicht dazu bewegen, ihren Kurs zu ändern. Die Kerninflation, in der unter anderem die schwankungsreichen Energiepreise ausgeklammert sind, falle weiterhin nur moderat aus. Diese lag im April lediglich bei 0,8%. «Zudem wird die EZB nicht müde zu betonen, dass sie einem vorübergehenden Preisanstieg nur wenig Beachtung schenken will», meint der Experte. Sein Fazit: «Noch immer steht die Sicherstellung günstiger Finanzierungsbedingungen im Vordergrund der Währungshüter.»

Energie verteuerte sich im April besonders stark um 10,3%. Im März lag das Plus bei 4,3%, im Januar und Februar hatte sich Energie sogar noch verbilligt. Die Preise für Industriegüter ohne Energie erhöhten sich im April um 0,5%. Die Preise für Dienstleistungen stiegen um 0,9%. Unverarbeitete Lebensmittel verbilligten sich dagegen um 0,4%.