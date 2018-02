Inflation in der Eurozone sinkt

(Reuters) Trotz guter Konjunktur und massiver Geldspritzen der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich die Inflation in der Eurozone im Februar den dritten Monat in Folge abgeschwächt. Die Teuerungsrate sank auf 1,2% von 1,3% im Januar, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Sie entfernt sich damit weiter von dem Ziel der EZB, die als optimalen Wert für die Wirtschaft knapp 2% ansieht.

Dafür sorgte Energie, die sich mit 2,1% nicht mehr ganz so stark verteuerte wie noch zu Jahresbeginn. Auch bei Lebensmitteln, Alkohol und Tabak fiel der Preisaufschlag mit 1,1% geringer aus. Dienstleistungen verteuerten sich dagegen mit 1,3% etwas stärker als zuletzt.

Die Euro-Wächter pumpen seit rund drei Jahren über den Kauf von Anleihen enorme Geldsummen ins Finanzsystem, um für mehr Inflation zu sorgen. Das Kaufprogramm soll bis mindestens Ende September laufen und dann ein Volumen von 2,55 Bio. € erreichen. Zudem hält die EZB ihren Leitzins auf dem Rekordtief von 0,0%. So will sie für günstige Finanzierungsbedingungen sorgen, um Wirtschaft und Inflation anzuschieben.