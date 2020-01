Inflation in der Eurozone steigt

(Reuters) Die Inflation in der Eurozone zieht an, bleibt aber noch deutlich unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Verbraucherpreise legten im Dezember um 1,3 % zum Vorjahresmonat zu, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Experten hatten mit diesem Anstieg gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 1,0 % im November. Die EZB peilt mittelfristig Werte von knapp zwei % an, verfehlt diese Marke aber schon seit Jahren.

Den Hütern des Euro, die am 23. Januar wieder über den Leitzins entscheiden, machen neben der schwachen Inflation, Zollkonflikte sowie die Konjunkturflaute zu schaffen. Hinzu kommen nun neue geostrategische Risiken durch die Spannungen zwischen den USA und dem Iran, die bereits auf den Ölpreis durchschlagen.

Energie verteuerte sich im Dezember im Euroraum nur leicht um 0,2 %, nachdem sie sich im November um 3,2 % zum Vorjahresmonat verbilligt hatte. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,8 %. Die Preise für unverarbeitete Lebensmittel zogen sogar um 2,1 % an.