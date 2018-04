Inflation in der Eurozone steigt

(Reuters) Die Inflation in der Eurozone zieht dank der guten Konjunktur und der massiven Geldspritzen der EZB an. Im März lag sie bei 1,4%, nachdem es im Februar nur 1,1% waren, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte. Damit rückt die Teuerung wieder ein wenig näher an das Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp 2% heran. Diesen Wert erachten die Währungshüter als optimal für die Wirtschaft.

Der Preisaufschlag bei verarbeiteten Lebensmitteln einschliesslich Alkohol und Tabak betrug 3%. Dienstleistungen verteuerten sich mit 1,5% ebenfalls etwas stärker als zuletzt. Dagegen fiel der Preisaufschlag bei Energie mit 2% etwas geringer aus als im Februar.

Um für eine höhere Inflation zu sorgen, pumpt die EZB bereits seit drei Jahren über den Kauf von Staatsanleihen und anderen Wertpapieren Woche für Woche Milliarden in das Finanzsystem. Die Transaktionen sollen noch bis mindestens Ende September fortgesetzt werden. Der Leitzins liegt zudem seit März 2016 auf dem Rekordtief von 0%.