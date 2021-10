Inflation oder qualitatives Wachstum?

Erinnern Sie sich noch an das erste iPhone, welches in der Schweiz erhältlich war? Es war das iPhone 3G, welches im Jahr 2008 auf den Markt kam. Auf Prepaid-Basis kostete das Gerät damals je nach Speichergrösse (8 GB oder 16 GB) zwischen 519 Franken und 619 Franken. Jetzt im Jahr 2021 sind wir beim iPhone 13 angelangt, welche im Apple Store je nach Speichergrösse zwischen 879 Franken und 1243 Franken kostet. Diese variiert mittlerweile zwischen 128 und 512 GB, und das noch teurere Modell 13 Pro Max bringt es sogar auf 1 Terabyte Speicherplatz. IPhones sind im Zeitverlauf teurer, aber auch wesentlich leistungsstärker geworden.

Das Finanzforschungsunternehmens Self hat die Preisentwicklung des iPhones über den ganzen Globus nachverfolgt und dabei festgestellt, dass dieses im Durchschnitt um 81 Prozent teurer geworden ist. Diese Zahl ergibt sich, wenn wir mit ersten Modellen vergleichen, die in den jeweiligen Ländern auf den Markt kamen. Zwar sind die Preise von Land zu Land verschieden und es gibt auch starke Unterschiede bei den Preiserhöhungen. Dennoch sind die Preise des iPhones bei den betrachteten Länder im Durchschnitt um 26 Prozent stärker gestiegen als das allgemeine Preisniveau. Dieser Text ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital 5 Wochen ab CHF 20.– Jetzt testen Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an