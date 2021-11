Inflation ohne Anker

Ein Glaubenssatz der Geldpolitik wankt. Er besagt: Die erwartete Inflation prägt die aktuelle Inflation. Solange die Erwartungen das Ziel der Notenbank anpeilen, ist alles gut. Andernfalls bricht Hektik aus, wie bei der Europäischen Zentralbank, als sie 2014 das Anleihenkaufprogramm ansagte, das den Frankenschock auslöste. Oder die Märkte sind verunsichert, weil die US-Notenbank angesichts der moderaten Erwartungen weiter darauf beharrt, die hohe Inflation sei vorübergehend.

Doch die Doktrin wird jetzt zerpflückt, und zwar ausgerechnet von einem Ökonomen des Federal Reserve. Falls der Dissident die führenden Währungshüter – inklusive seines Chefs Jerome Powell – nicht über­zeugen kann, könnte die Inflation hartnäckig hoch bleiben.

Powell verficht den Glaubenssatz, so auch am jährlichen internationalen Notenbanktreffen in Jackson Hole im vergangenen August: Das geldpolitische Konzept betone, dass es für maximale Beschäftigung und Preisstabilität wichtig sei, die langfristigen Inflationserwartungen bei 2% zu verankern. Solange die Erwartungen verankert seien, könne und solle die Geldpolitik über temporäre Inflationsschwankungen hinwegsehen – dies sei die «allgemeine Auffassung» unter Währungshütern und Analysten.

Der Dissident entgegnet: «Die etablierte Wirtschaftstheorie ist voll von Ideen, von denen ‹jeder weiss›, dass sie wahr sind, die tatsächlich aber völliger Unsinn sind.»

Die Gefahr der zwei Spiralen

Die Analyse des Kritikers läuft darauf hinaus, dass die Notenbank seit Jahrzehnten auf das Falsche fokussiert. Den Aufsatz hat das Fed aber nicht etwa zurückge­wiesen, sondern selbst publiziert, auch wenn in der Fussnote – wie bei solchen Studien von Mitarbeitern ­üblich – vermerkt ist, das Erscheinen signalisiere keine Zustimmung des Direktoriums.

Gemäss Doktrin droht Gefahr, wenn die Arbeitnehmer annehmen, dass die Konsumentenpreise steigen werden, denn dann fordern sie mehr Lohn. Zunehmende Lohnkosten versuchen die Unternehmen mit höheren Verkaufspreisen aufzufangen, und voilà, die Lohn-Preis-Spirale kommt in Schwung.

Wenn umgekehrt, wie in den Jahren vor Corona, die erwartete Inflation niedrig ist oder fällt, fürchten Notenbanker eine Deflationsspirale. So rechtfertigte der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Draghi, das mächtige Anleihenkaufprogramm, das seit Anfang 2015 – mit einer Pause 2019 – bis heute läuft.

Draghi bereitete die Finanzgemeinde im Sommer 2014 in Jackson Hole vor: «Im August zeigen die Märkte ein Absinken der Inflationserwartungen über alle Horizonte.» Es war das erste Mal, dass er von seinem Mantra abkehrte, die Inflationserwartungen seien nahe beim EZB-Ziel von knapp 2% «fest verankert».

Während also die Finanzkrise 2008 und die Eurokrise ab 2010 die EZB nicht dazu bewogen, über längere Zeit planmässig Obligationen zu kaufen, waren die fallenden Inflationserwartungen vier Jahre später Grund genug. Das bekam vor allem die Schweiz zu spüren. Mit dem Anleihenkauf forcierte die EZB eine breite Euroschwäche, wogegen die Nationalbank nicht auf Dauer ankämpfen wollte und deshalb den Mindestkurs von 1.20 Fr./€ aufgab.

Der Dissident – Jeremy Rudd ist seit 1999 Ökonom beim Fed und derzeit Senior Adviser – seziert die massgebenden Theorien. Sie basieren auf Arbeiten der Nobelpreis­träger Milton Friedman, Robert Lucas und Edmund Phelps aus den Siebzigerjahren. Die Annahmen dahinter erweisen sich teilweise als ­unrealistisch – manchmal sogar als überraschend plump. Rudd fragt im Titel seiner Studie: «Why do we think that inflation expectations matter for inflation? (And should we?)»

Ein Beispiel aus der Theoriewelt: Bei Lohnverhandlungen antizipieren die Arbeitnehmer ihr künftiges reales Einkommen. Sie berücksichtigen also die erwartete Inflation und haben gemäss Fachjargon keine Geld­illusion. Die Arbeitgeber hingegen schon, sie merken nicht, wenn die erwartete Inflation steigt, und bezahlen höhere Löhne. So kommt die Inflationsspirale in Gang.

Auf langfristige Erwartungen fixiert

Zu fragwürdigen Annahmen kommt eine grundlegende Diskrepanz: In den Theorien gemäss den Nobelpreis­trägern ist die treibende Kraft für höhere Löhne die kurzfristige Inflationserwartung für das nächste Jahr. Doch die heutige geldpolitische Strategie setzt auf die lang­fristigen Erwartungen, die verankert werden sollen. Paradoxerweise habe es eine Verwandlung gegeben, schreibt der Marktstratege Joachim Klement in einem Kommentar zum Aufsatz von Rudd – er ist bei der Londoner Investmentgesellschaft Liberum und war früher bei Wellershoff & Partners und bei UBS (UBSG 16.95 -0.09%). «Eine Theorie, die auf dem einen basiert, hat sich in eine Strategie verwandelt, die vom anderen abhängt.»

Erfasst werden die Inflationserwartungen am Finanzmarkt und in der Bevölkerung. Die Umfragen der Distriktnotenbank New York, des Forschungsinstituts Conference Board und der Universität Michigan für die USA sind aber aufgrund ihrer Ausgestaltung nicht über jeden Zweifel erhaben, wie die niederländische Notenbank DNB 2016 nachgewiesen hat. Skeptiker erklären auch, in den USA müsse man bloss auf die Zapfsäule schauen: Steigt der Benzinpreis, erwarten die Leute Inflation.

Am Finanzmarkt werden für die langfristigen Erwartungen Terminkontrakte (Swaps) betrachtet. Sie beziffern, welche Inflation der Markt in fünf Jahren für die nachfolgenden fünf Jahre vorhersagt. Diese 5J5J Forward Swaps sollten durch kurzfristige Schwankungen der Teuerung nicht verzerrt sein. Ihre Aussagekraft wird aber in Frage gestellt, etwa von der Distriktnotenbank San Francisco in einer Untersuchung aus dem Jahr 2015.

Überschiessen bewirkt Lohndruck

Rudd findet weder in der Theorie noch in den Daten stichhaltige Gründe für die Bedeutung der Erwartungen. Er argumentiert, seit den Neunzigerjahren sei die Teuerung in den Lohnverhandlungen kaum relevant, sie sei «nicht mehr auf dem Radarschirm der Arbeitnehmer». Das entspreche der Definition von Preisstabilität des früheren Fed-Chefs Alan Greenspan: «Ein Umfeld, in dem die Inflation so gering und stabil ist, dass sie nicht wesentlich in die Entscheidungen der Haushalte und der Unternehmen einfliesst.» Dazu kommt beim Lohn die geringere Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer wegen der Globalisierung und der schwächeren Gewerkschaften. So zielt die Geldpolitik mit ihrer Fixierung auf die langfristigen Inflationserwartungen ins Leere.

In Wahrheit reagieren die Arbeitnehmer gemäss Rudd anhand ihrer Erfahrung, wenn die Inflation vom bisherigen Trend abweicht. Steigen die Preise schneller als in letzter Zeit üblich, nimmt die Kaufkraft der Kon­sumenten spürbar ab. Dann fordern Angestellte mehr Lohn und wechseln dafür auch eher die Stelle. Lässt die Teuerung nach, entspannt sich die Lage. Ausschlag­gebend ist also nicht die erwartete Inflation, sondern die erlebte Änderung der aktuellen Inflation.

In dieser Welt ist es riskant, dass das Fed seit August 2020 das Inflationsziel als Durchschnitt definiert. Eine Teuerung unter 2% wird mit einer solchen darüber kompensiert – «überschiessen» gehört zum Plan. Nach dem langen flachen Verlauf und dem Einbruch in der Coronakrise hat die US-Inflation dieses Jahr markant zugenommen, von 1,4% im Januar auf 5,3% im September. Damit wächst der Druck der Arbeitnehmer für mehr Lohn. Dauert das Überschiessen an, droht eine Lohn-Preis-Spirale, selbst wenn die langfristigen Inflations­erwartungen verankert bleiben.

Der Glaubenssatz selbst ist alles andere als «fest verankert». Ohne ihn wäre es zwar für die Währungshüter noch schwieriger, sich zu orientieren. Aber sie würden wenigstens nicht mehr in die falsche Richtung schauen.