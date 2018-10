Inflation klettert – Arbeitslosigkeit fällt

(Reuters/JH) Die Inflation in der Eurozone ist im Oktober erneut über das Zielniveau der EZB von knapp 2% gestiegen. Die Verbraucherpreise haben sich binnen Jahresfrist um 2,2% erhöht, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch auf Basis vorläufiger Berechnungen mitgeteilt hat. Im September waren es noch 2,1%. Die Daten dürften die Europäische Zentralbank in ihrem Kurs unterstützen, langsam zu einer weniger lockeren Geldpolitik umzuschwenken.

Die Inflation liegt bereits fünf Monate in Folge über der EZB-Zielmarke. Die Währungshüter wollen angesichts der verbesserten Konjunktur Ende Dezember ihre billionenschweren Anleihenkäufe einstellen. Diese waren seit März 2015 ihr wichtigstes Instrument, um die Konjunktur anzutreiben und für mehr Inflation zu sorgen.

Besonders kräftig erhöhten sich im Oktober die Preise für Energie. Hier lag das Plus bei 10,6%. Unverarbeitete Lebensmittel wie etwa Gemüse und Obst kosteten 2,1% mehr als vor Jahresfrist. Dagegen zogen die Preise für Dienstleistungen nur 1,5% an. Die Kerninflation, in der Energie und unverarbeitete Lebensmittel ausgeklammert sind, lag bei 1,3%.

Die Arbeitslosenquote in der Eurozone verharrt auf dem niedrigsten Niveau seit Ende 2008. Das Statistikamt Eurostat bezifferte sie am Mittwoch für September auf 8,1%. Damit lag sie auf dem gleichen Niveau wie im August und deutlich unter den 8,9% aus dem September 2017. Insgesamt waren in den neunzehn Ländern der Eurozone 13,15 Mio. Menschen erwerbslos gemeldet. Die niedrigsten Quoten wurden in Tschechien, Deutschland und Polen registriert, die höchsten in Griechenland und Spanien.