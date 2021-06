Inflationsinsel

Sonderfall Schweiz. ­Allerorts nimmt die Teuerung zu, doch hierzulande ist davon weit und breit nichts zu entdecken. Weder Konjunkturforscher noch die SNB (SNBN 5'220.00 -1.14%) sehen am Horizont auch nur schon den Schatten einer aufziehenden Preissteigerung.

Gemäss Pro­gnose der Nationalbank bleibt die Teuerung bis Anfang 2024 – so weit blicken die Währungs­hüter voraus – in der unteren Hälfte ihres Zielbands, es reicht von 0 bis 2%. Die Schweiz sei weit davon entfernt, mit Inflation irgendein Problem zu haben, resümierte SNB-Präsident Thomas Jordan an der vierteljährlichen Lagebeurteilung am Donnerstag in Bern.

Die US-Notenbank Fed hingegen hat am Mittwoch die Inflationsprognose hinaufgesetzt und in Aussicht gestellt, sie könnte den Leitzins schon 2023 statt erst 2024 erhöhen. Die Teuerung stieg im Mai in den USA auf 5%. In der Eurozone übertraf sie mit 2% das Ziel der EZB, das «knapp darunter» liegt. Die ­Diskrepanz zur Schweiz ist frappant.

Ursache für die Absenz der Schweizer Inflation ist der Franken. Seine Stärke bedrängt zwar den Werkplatz, dessen Exporte verteuert werden, doch sie vergünstigt die Importe, womit das Preisniveau hinabgedrückt wird.

Mit einer erhöhten Inflation im Ausland dürfte sich der Franken weiter aufwerten. Er wäre umso mehr ­gefragt, weil die Teuerung – die Geldentwertung – in der Schweiz auch ­traditionell geringer ist als anderswo.

Wohin die Konsumentenpreise weltweit steuern, ist offen. Die SNB aber ändert die Geldpolitik nicht, ­solange die prognostizierte Inflation nicht deutlich über das Zielband hinausläuft – ungeachtet dessen, was Fed und EZB unternehmen. So wird die Schweiz zur Niedriginflationsinsel.