Inflationsrate im Euroraum schwächt sich ab

(Reuters) Die Inflationsrate in der Eurozone entfernt sich wieder deutlich von der EZB-Zielmarke von knapp 2%. Im Mai ging sie auf 1,2% zurück von 1,7% im April, wie die europäische Statistikbehörde Eurostat am Dienstag auf Grundlage einer Schnellschätzung mitteilte. Volkswirte hatten 1,3% erwartet. Damit dürfte für EZB-Chef Mario Draghi der Handlungsdruck steigen, zumal die Konjunkturaussichten für den Währungsraum wegen des sich verschärfenden US-Handelsstreits und der Brexit-Hängepartie ebenfalls unsicherer geworden sind.

Energie verteuerte sich im Mai weniger stark als noch zuletzt. Der Preisanstieg lag hier bei 3,8% nach 5,3% im April. Die Preise für unverarbeitete Lebensmittel zogen binnen Jahresfrist um 0,4% an. Im April hatte das Plus noch bei 0,8% gelegen.

Die Europäische Zentralbank (EZB) peilt als Optimalwert für die Wirtschaft mittelfristig eine Teuerung von knapp 2% an. Dieses Ziel wird aber schon seit längerem verfehlt. Die Euro-Wächter haben die Zinswende bis mindestens ins nächste Jahr verschoben und ihre Handlungsbereitschaft betont. Zu ihrer geldpolitischen Sitzung am Donnerstag werden ihr neue Inflations- und Konjunkturprognosen der hauseigenen Volkswirte vorliegen. Diese dürften für den weiteren geldpolitischen Kurs der Notenbank eine wichtige Rolle spielen.

Arbeitslosigkeit im Euroraum auf tiefstem Stand seit 2008

Die Konjunkturabkühlung in der Eurozone macht sich bislang nicht auf dem Jobmarkt bemerkbar. Im Gegenteil: Die Arbeitslosigkeit sank im April auf den tiefsten Stand seit August 2008, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag mitteilte. Die um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Quote lag bei 7,6%, nach 7,7% im Vormonat. Der nach einer international vergleichbaren Berechnung ermittelte Wert war in Tschechien mit 2,1% EU-weit am niedrigsten, gefolgt von Deutschland mit 3,2%. Die höchsten Quoten gab es wie seit langem in Griechenland mit 18,5% (im Februar) und in Spanien mit 13,8%.



Für Deutschland und für die Euro-Zone erwarten Ökonomen 2019 eine spürbare Abkühlung der Konjunktur. Dies schlägt sich allerdings meist erst mit deutlicher Verzögerung auf den Arbeitsmarkt nieder. Vor allem deutsche Firmen halten wegen des Fachkräftemangels möglichst lange an gutem Personal fest.



Das Forschungsinstitut (IAB) der Bundesagentur für Arbeit teilte derweil mit, dass in Deutschland die bezahlten und unbezahlten Überstunden je Arbeitnehmer im ersten Quartal 2019 binnen Jahresfrist um je 0,4 Stunden gesunken seien. Grund dafür sei die trübere Konjunktur. Die Beschäftigten hätten zwischen Januar und März im Schnitt 6,4 bezahlte Überstunden und 6,0 unbezahlte Überstunden gemacht. «Die Zahl der Überstunden geht mit der konjunkturellen Abschwächung seit dem vergangenen Jahr zurück», erläuterte IAB-Fachmann Enzo Weber.