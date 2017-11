Inflationsrate in der Eurozone steigt nur leicht

(Reuters) Die Verbraucherpreise im Euroraum sind im November leicht gestiegen. Sie zogen um 1,5% im Vergleich zum Vorjahresmonat an, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober lag die Inflationsrate mit 1,4% noch etwas niedriger. Ökonomen hatten für November allerdings mit einem Plus von 1,6% gerechnet.

Damit nähert sich die Teuerungsrate dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) nur um einen Trippelschritt an. Die Währungshüter peilen einen Wert von knapp zwei Prozent an, der als optimal für die Konjunktur gilt. Die Notenbank versucht seit längerem, mit einer Geldflut die aus ihrer Sicht zu niedrige Inflation nach oben zu treiben.

Für Energie mussten die Menschen in der Eurozone erneut tiefer in die Tasche greifen: Sie verteuerte sich mit 4,7% deutlich stärker als im Oktober mit damals 3%. Lebensmittel, Alkohol und Tabak kosteten diesmal 2,2% mehr. Dienstleistungen verteuerten sich um 1,2%.