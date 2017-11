Initiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre» zurückziehen

Das Bankgeheimnis bewegt die Gemüter – seit Jahrzehnten schon. Die Linke kämpft erbittert dagegen; für sie ist es ein unmoralisches «Steuerhinterziehergeheimnis». Die Bürgerlichen sehen es als Teil des Schutzes der Privatsphäre vor dem Staat. Darauf spielte der SVP-Politiker und Banker Thomas Matter an, als er die Volksinitiative «Ja zum Schutz der Privatsphäre» lancierte. Er wollte das Bankgeheimnis in der Verfassung verankern, als Reaktion auf die Revision des Steuerstrafrechts.

Mit der konkreten Formulierung der Initiative schoss er jedoch über das Ziel hinaus, denn sie geht weiter als der gesetzlich festgeschriebene Status quo. Matter konnte ausserhalb seiner Partei denn auch nur wenig Unterstützung für die Initiative gewinnen, auch die Wirtschaftsverbände blieben skeptisch. Die Linke jubilierte, denn sie wusste stets, dass sie die Abstimmung wahrscheinlich gewinnen würde und damit quasi ein Plebiszit gegen das Bankgeheimnis für sich verbuchen könnte.

Nun hat der Bundesrat dem einen Strich durch die Rechnung gemacht: Er will auf die Revision des Steuerstrafrechts verzichten. Damit fällt der wichtigste Beweggrund für die Initiative dahin, das Bankgeheimnis würde nicht mehr in Frage gestellt. Die Tür ist damit offen für einen Rückzug der weitherum ungeliebten Initiative. Die Linke ist verärgert und wird sich gegen die Beerdigung der Revision des Steuerstrafrechts aussprechen. Sie ahnt, dass sich ihr Plebiszit gegen das Bankgeheimnis in Luft auflösen wird.

Das spürt auch Thomas Matter – er hat schon früher angekündigt, dass der Rückzug der Initiative im Fall einer Beerdigung der Revision des Steuerstrafrechts denkbar würde. Es ist zu hoffen, dass er und das Initiativkomitee nun Ernst machen und den Rückzug beschliessen werden. Im Interesse des Schutzes der Privatsphäre.