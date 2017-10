Innovator in Indiens Banksektor

Edelweiss ist die klassische Alpenblume und aus indischer Sicht ein exotisches Gewächs. Der in indischen Ohren eher fremd klingende Name Edelweiss Financial Services (EFSL) soll gerade zum Ausdruck bringen, dass das Unternehmen nicht ganz Teil der einheimischen Landschaft ist. Zumindest war das 1995 so, als der mittlerweile 54-jährige Rashesh Shah das Finanzhaus zusammen mit Venkat Ramaswamy aus der Taufe hob. Seinerzeit drehten Indiens Regisseure Dutzende Filme in den Schweizer Alpen, und indische Finanzdienstleister gehörten fast ausnahmslos entweder dem Staat oder wurden von einem der grossen Familienkonglomerate wie Tata, Birla oder Bajaj kontrolliert.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.