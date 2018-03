Insidernorm auf Bewährung

Die SIX hat die Aufgabe, die Aktivitäten an der Börse zu überwachen und bei Auffälligem genau hinzuschauen. Bemerkt sie Verdächtiges, informiert sie die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma sowie die Bundesanwaltschaft.m 24. Januar zur Mittagszeit hat die SIX Swiss Exchange den Handel in Santhera-Aktien ausgesetzt. Nicht bekannt gibt sie, ob sie das aus eigener Marktbeobachtung heraus tat oder auf Antrag des Pharmaunternehmens. In den Stunden davor hatte es höchst auffällige Transaktionen gegeben: Es ist einer der häufigen Fälle, bei denen sich die Frage stellt, ob Insider noch nicht öffentliche, vertrauliche Informationen ausgenutzt haben.

Bitte loggen Sie sich ein, um diesen Artikel vollständig zu lesen.