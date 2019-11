Institutionelle Kunden wünschen effiziente Unterstützung

«Unsere Kunden profitieren von digitalen Tools und Schnittstellenlösungen sowie von einer Dienstleistung und Beratung nach Mass.» – Natalie Epp, Leiterin Division Institutional Clients von der LLB.

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf das Intermediärgeschäft aus?

Die Entwicklungen in der Finanzindustrie fordern alle Finanzdienstleister heraus. Gewohnte Abläufe und Prozesse werden neu gedacht. Neue Regularien und Open Banking bieten gleichzeitig grosse Chancen. Wir bieten unseren Institutionellen Kunden einen umfassenden Dienstleistungsprozess mit digitalen Neuerungen in Kombination mit einer vertrauensvollen Partnerschaft.

Was sind die Stärken der LLB im Intermediärbereich?

Unsere Kunden sind mit ähnlichen Herausforderungen konfrontiert wie wir – stärkere Regulierung, eine rasante Entwicklung, höhere Komplexität und Ertragseinbussen. Unsere umfassende Kenntnis der Kundenbedürfnisse, unsere langjährige und ausgezeichnete Expertise im Asset Management, eine starke Fondsadministration sowie digitale, innovative Plattformen sind eine hervorragende Basis, um im digitalen Wandel unseren Kunden zur Seite zu stehen.

Was ist Ihre Antwort auf den Wandel?

Wir müssen die Kunden vor allem mit effizienten end-to-end Lösungen unterstützen. Standardprozesse sind so optimal wie möglich zu gestalten und in den Prozessabläufen Sicherheit und Nutzerfreundlichkeit zu gewährleisten. So gewinnt der Intermediär Zeit, um sich auf seine Kunden fokussieren zu können.

Digitale Angebote sind – bei aller Kundennähe – doch zentral und entscheidend?

Absolut, doch nur in der Kombination mit persönlichem Kontakt bieten wir dem Kunden den gewünschten Mehrwert. Die LLB (LLB 64.3 0.63%) kann hier mit verschiedenen Services trumpfen. Das moderne und nach höchsten Sicherheitsstandards entwickelte Online- sowie Mobile Banking bietet eine übersichtliche und einfach zu bedienende Plattform. Moderne Schnittstellen, einseitige wie auch bidirektionale, ermöglichen darüber hinaus einen sicheren und automatisierten Datenaustausch zwischen Bank und Intermediär.

Welche konkreten Tools und Angebote erhalten Finanzintermediäre bei der LLB?

In Kürze werden wir beispielsweise unser neues digitales Formularcenter über unsere Plattform anbieten, das den Kontoeröffnungsprozess enorm vereinfachen wird. In Verbindung mit einer qualifizierten digitalen Signatur profitiert der Intermediär so von einer extrem effizienten Lösung – einer vollkommen papierlosen Kontoeröffnung. Dank dem LLB DataFeed kann der Kunde tagesaktuelle Daten beziehen und in seine Software importieren. Mit LLB Connect erhält er weiter die Möglichkeit, in Abstimmung mit seinem Softwareanbieter, aktuelle Daten und Dokumente direkt in seinem System abzurufen und Zahlungs- und auch Börsenaufträge direkt aus seinem eigenen System an uns zu übermitteln. Auch den Branchenstandard Electronic Banking Internet Communication Standard (EBICS) bieten wir seit Längerem an. Schliesslich kann der Kunde im LLB Online Banking den Pro-Modus nutzen, eine Option, die eine sehr flexible und übersichtliche Datendarstellung ermöglicht und auch den direkten Export von spezifischen Daten. Somit sind wir in der Lage, für unterschiedliche Kunden mit spezifischen Businessbedürfnissen sowie für eine Vielzahl von Prozessen passende Lösungen anzubieten.

Sind weitere Neuerungen für Intermediäre geplant?

Wir bieten aktuell schon sehr umfassende Angebote, die wir jedoch stetig erweitern und ausbauen. Unser Ziel ist es, mit durchdachten Lösungen und einer modernen Infrastruktur unsere erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft mit unseren Kunden fortzusetzen. Wir können mit traditionellen und innovativen Angeboten überzeugen und bringen für unsere Kunden einen wichtigen Mehrwert, weil sie dank erhöhter Effizienz Zeit gewinnen für ihre Kunden. Wir können unsere Lösungen zudem individuell an die Kundenanforderungen anpassen und garantieren somit stets einen schnellen Wissenstransfer sowie eine leistungsstarke Infrastruktur.

Interessiert? Besuchen Sie unsere Website unter www.llb.li/xpert-innovations oder nehmen Sie direkt mit uns Kontakt auf. Wir begleiten Sie gerne bei allen Fragen rund um die digitalen Schnittstellen und unsere Lösungen.