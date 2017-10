Interesse an US-Finanzwerten nimmt zu

Ein Zusammentreffen mehrerer Faktoren hat die Aussichten für den Finanzsektor verbessert, was den Anlegern nicht entgangen ist. Profitieren könnte der Sektor von steigenden Anleiherenditen, die höhere Margen versprechen, und gleichzeitig könnten ein verbessertes Wirtschaftsumfeld und mögliche Deregulierung weitere Unterstützung bieten.

Steigende Anleihenrenditen könnten Margen der Banken stärken

Bei steigenden Zinsen erhöht sich die Differenz zwischen dem, was Banken den Kreditnehmern berechnen, und ihren Finanzierungskosten. Dieser grösser werdende Aufschlag kann sich direkt auf den Gewinn durchschlagen, weil er keinen Einfluss auf die Betriebskosten hat, sodass er die Margen deutlich erhöhen kann.

Entscheidend beim Zusammenhang zwischen Marktzinsen und den Nettozinsmargen der Banken ist, dass Banken üblicherweise «lang verleihen und kurz leihen». Die durchschnittliche Laufzeit der Kredite in ihren Portfolios liegt also meist über der durchschnittlichen Laufzeit ihrer Einlagen und anderen Verbindlichkeiten.

Allerdings kann man nicht davon ausgehen, dass höhere Zinsen den Gewinn im exakt gleichen Mass steigern. Die meisten Banken finanzieren ihre Kredite und anderen Investitionen über Schulden, hauptsächlich in Form von Einlagen, aber auch verschiedener Wertpapiere, die am freien Markt verkauft werden. Dadurch nehmen bei steigenden Marktzinsen auch die Finanzierungskosten der Banken zu. Trotzdem ist die Wirkung insgesamt positiv, und eindeutig befinden wir uns inzwischen in vielen Teilen der Welt in einem Umfeld höher werdender Zinsen.

Wir rechnen weiterhin mit Deregulierung

Nachdem grosse US-Banken viele Jahre lang ihre Bilanzen solider gemacht haben, verfügen sie jetzt über mehr Kapital, als es die Regulierer verlangen. Viele Banken sind darauf vorbereitet, überschüssiges Kapital über höhere Dividenden und Aktienrückkäufe an die Anleger zurückzugeben, warten jedoch zunächst auf neue Vorschriften. Eine erste Änderung könnte sich durch den «Comprehensive Capital Analysis and Review» ergeben, der möglicherweise weniger intensive Tests durch die Aufsicht und die Abschaffung von Höchstgrenzen bei Dividenden und Rückkäufen ermöglicht.

Hauptsächlich um sicherzustellen, dass sie die jährlich von der US-Notenbank (Fed) vorgenommenen Stress-Tests bestehen, halten Banken seit einiger Zeit nicht benötigtes Kapital. Sie kritisieren diese Tests als zu subjektiv (während Regulierer die grossen Kapitalpolster als Schutz vor zukünftigen Bankenkrisen verteidigen). Wenn die Regeln für Dividenden und Aktienrückkäufe gelockert werden, könnte Kapital schneller zurückgezahlt werden.

Darüber hinaus könnten die Gesamtkosten der Banken sinken, wenn Regulierungsvorschriften optimiert und vereinfacht werden. Die Schätzungen zum nicht benötigten Kapital bei US-Banken liegen zwischen 120 und 130 Mrd. $ (laut Morgan Stanley (MS 49.91 1.98%) und Goldman Sachs (GS 239.21 -1.32%)). Wenn nur ein Teil dieser Summe an die Aktionäre ausgeschüttet würde, würde die Aktienbasis der Banken verkleinert, was den Gewinn pro Aktie erhöhen und sich möglicherweise positiv auf die Kapitalkosten auswirken würde.

Die Konjunkturbedingungen scheinen positiv für den gesamten Sektor — eine Steuerreform würde zusätzlich helfen

Das positive Wirtschaftsumfeld in den USA wird von einem synchronisierten weltweiten BIP-Wachstum unterstützt. Wenn die Fed ihren Einlagesatz im Dezember um weitere 0,25 % anhebt, würde dies die wahrgenommene Stärke der US-Wirtschaft untermauern. Die wirtschaftliche Gesundheit ist enorm wichtig für die Nachfrage nach Krediten und die Fähigkeit zur Kreditvergabe. Zudem wurden die Gewinnprognosen für Banken in diesem Jahr angehoben.

Auch der starke Aktienmarkt macht sich im gesamten Finanzsektor in Form von höheren Gewinnen bemerkbar. Er stärkt die Portfolios von Vermögensverwaltern und die Bewertungen der Aktiva von Versicherungen und belebt das Geschäft der Investmentbanken. Zuletzt erhielten die Erwartungen für die US-Wirtschaft einen Schub durch die positiven Einkaufsmanagerindex-Daten für Oktober und insbesondere durch Hoffnungen in Zusammenhang mit den Plänen von Präsident Trump für eine Steuerreform. Eine Verringerung der Unternehmenssteuer auf 20 % wäre nicht nur für einen Sektor mit einem durchschnittlichen effektiven Steuersatz von derzeit fast 30 % von Vorteil, sondern auch für die Wirtschaft allgemein.