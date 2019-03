Internationaler Teil der Ruag hat steile Wachstumsziele

(AWP) Nach der Aufspaltung der Ruag in ein Schweizer und ein internationales Geschäft hat der internationale Teil steile Wachstumsziele. Bis 2025 peile man etwa eine Verdoppelung des Umsatzes an, sagte Ruag-Finanzchef Urs Kiener im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP.

Der Bundesrat hatte vor zwei Wochen entschieden, den bundeseigenen Rüstungs- und Industriekonzern in zwei Teile «Ruag International» und «MRO Schweiz» aufzuteilen. Die rechtlich auf den 1. Januar 2020 festgesetzte Teilung solle ungefähr bis Mitte nächsten Jahres über die Bühne gegangen sein, sagte Ruag-Konzernchef Urs Breitmeier am Donnerstag am Rande der Bilanzemedienkonferenz.

Der internationale Teil mache einen Umsatz von rund 1,5 Mrd. Fr. und habe 6’500 Mitarbeiter, wovon 1’500 in der Schweiz beschäftigt seien. Er besteht aus den Sparten Raumfahrt und Flugzeugstrukturteilen, welche das künftige Kerngeschäft bilden.

Dazu kommt die Munitionssparte, das Cybersicherheitsgeschäft und die Unterhaltsparte MRO International, welche das militärische Simulations- und Trainingsgeschäft umfasst. Diese drei Bereiche sollen verkauft werden.

Damit blieben bei Ruag International die Sparten Raumfahrt und Flugzeugstrukturteile übrig, die derzeit mit 2’500 Mitarbeitern einen Umsatz von gut 800 Millionen Franken erzielen würden. Diesen Umsatz wolle man bis 2025 auf 1,5 Mrd. Fr. steigern, sagte Finanzchef Kiener im Gespräch.

Schub verspricht sich Breitmeier, der Konzernchef des internationalen Teils werden will, vom Boom in der Luftfahrt. Der Grosskunde Airbus (AIR 116 0.54%) hat alleine vom Kassenschlager A320 derzeit einen Auftragsbestand von über 6’000 Flugzeugen. Und in den nächsten 20 Jahren würden über 28’500 Maschinen benötigt. Die Ruag fertigt Rumpfsegmente für die ganze A320-Familie.

Ein Börsengang für die Ruag International sei frühestens im Jahre 2021 vorgesehen, hatte Verteidigungsministerin Viola Amherd vor zwei Wochen gesagt. Dieser hänge auch von der Lage an den Finanzmärkten ab, sagte Breitmeier.