Internet versus Demokratie

Über den gewaltsamen Aufstand am US-Kapitol vom 6. Januar ist viel gesagt worden, und das zu Recht. Die Politik setzt sich mit Fragen der rechtlichen und der moralischen Verantwortlichkeit auseinander. Aber die erschreckenden Ereignisse berühren auch einen zentralen Widerspruch moderner Gesellschaften: die Rolle des Internets als Instrument der Demokratiezerstörung.

Zum Autor Stephen S. Roach ist Fakultätsmitglied der Universität Yale. Infobox öffnen

So hätte es allerdings nicht kommen sollen. Die offene Architektur des Internets wurde von cyber-libertären Futuristen lange als neue demokratisierende Kraft gepriesen. Informationen sind kostenlos und sofort verfügbar – und jeder kann mittlerweile mit einem einfachen Klick abstimmen.

Als bestes Beispiel wird die rasche Erweiterung des öffentlichen Raums angeführt. Von 1990 bis 2018 erhöhte sich die Internetdurchdringung von 1 auf 87% der US-Bevölkerung und übertraf damit bei weitem den weltweiten Gesamtanstieg von null auf 51% im selben Zeitraum. Die USA standen an der Spitze der Bemühungen um die Einführung dieser neuer Technologien der Mitwirkung.

Chinesisches Modell als Kontrast

Das Problem besteht freilich in der Internet-Governance – nämlich dem Fehlen von Regeln. Bei aller Anerkennung der Vorzüge der digitalen Welt – von der Beschleunigung der Digitalisierung während der Covid-19-Pandemie ganz zu schweigen – lässt sich die dunkle Seite der Entwicklung nicht mehr ignorieren. Das westliche Modell unbegrenzter Konnektivität hat Plattformen für den Handel mit illegalen Drogen, Pornografie und Pädophilie entstehen lassen. Es hat überdies politischen Extremismus, soziale Polarisierung und mittlerweile auch den versuchten Aufstand angeheizt. Die Vorzüge des Cyber-Libertarismus sind von seinen Abscheulichkeiten nicht mehr zu trennen.

Das chinesische Modell präsentiert sich als starker Kontrast dazu. Sein zensurintensiver Ansatz im Bereich Internet-Governance ist für freie Gesellschaften indiskutabel. Der Staat (oder die Kommunistische Partei) schränkt nicht nur den öffentlichen Diskurs ein, sondern gibt der Überwachung den Vorzug vor Datenschutz. Für China geht es bei Governance um soziale, wirtschaftliche und letztlich auch politische Stabilität. In Amerika als selbsternanntem Bollwerk der Demokratie sieht man das natürlich anders. Dort wird Zensur jeglicher Art mit tiefer Verachtung gestraft.

Doch Verachtung ist ein – gelinde gesagt – treffender Ausdruck, um die Reaktion der meisten Amerikaner auf den tödlichen Angriff auf das US-Kapitol zu beschreiben. Die internetgestützte soziale und politische Mobilisierung – die sich zunächst in der grünen Bewegung im Iran 2009 und später im Zuge des arabischen Frühlings 2011 zeigte – hat nun auch das Herz Amerikas getroffen.

Grenzen überschritten

Offensichtlich besteht aber ein grosser Unterschied: Im Iran und in den arabischen Ländern protestierten Bürger, die in autoritären Verhältnissen lebten und sich nach Demokratie sehnten. In den USA kam der Angriff auf das Herzstück der Demokratie von innen, angezettelt vom Präsidenten selbst. Das wirft wichtige Fragen im Hinblick auf Amerikas eigene Stabilitätsimperative auf – und das Versagen der Internet-Governance, diese auch offenzulegen.

Die digitalen Plattformen in den USA – von Twitter über Facebook und Apple bis Google – haben die Sache selbst in die Hand genommen. Sie überschritten die einst sakrosankte Grenze und schlossen die Konten des obersten Aufrührers Donald Trump. Doch diese einmalige Reaktion ist wohl kaum ein Ersatz für Governance. Verständlicherweise bestehen schärfste Bedenken, die Chefs von Grossunternehmen mit der grundlegenden Aufgabe des Demokratieschutzes zu betrauen.

Doch das ist nicht die einzige Grenze, die in den USA überschritten wurde. Wie Shoshanna Zuboff in ihrem Buch «Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus» aufzeigt, basieren die Geschäftsmodelle von Google, Amazon und Facebook auf der Nutzung digitaler Technologie zur Sammlung und Monetisierung persönlicher Daten. Das verwischt die Grenze zwischen Cyber-Libertarismus und Überwachung chinesischer Prägung und unterstreicht den Kern des Datenschutzproblems – nämlich das direkte Eigentum an personenbezogenen Daten.

Freie oder unfreie Gesellschaft

Die Covid-19-Krise liefert eine weitere Perspektive hinsichtlich Überwachung und Datenschutz. Auch in diesem Fall markieren China und die USA die jeweiligen Extrempunkte in der Debatte. Chinas Reaktion auf die ersten Anzeichen eines Ausbruchs – wie etwa die aktuellen Fälle in der Provinz Hebei – besteht in drastischen Lockdowns, obligatorischen Tests und Maskenpflicht sowie einer auf QR-Codes basierenden App zur Kontaktverfolgung. In den USA sind all diese Themen Gegenstand kontroverser politischer Debatten und werden von vielen als inakzeptabler Übergriff in einer freien und offenen Gesellschaft angesehen.

Auf der einen Seite sprechen Chinas Resultate für sich. Nach der ersten Welle in Wuhan gab es nur noch kleinere Ausbrüche. Amerikas zweite Welle – die viel schlimmer ausfiel als der ursprüngliche Ausbruch im Frühjahr 2020 – spricht leider auch für sich.

Doch wie eine aktuelle Umfrage von Pew Research zeigt, sträuben sich immer noch 40 bis 50% der amerikanischen Öffentlichkeit gegen wissenschaftlich fundierte Vorgehensweisen wie mobile Kontaktverfolgung und die Zusammenarbeit mit Gesundheitsbehörden. In Kombination mit dem erheblichen Widerstand gegen Impfungen ergibt das Grund zur Annahme, dass zentrale Grundsätze demokratischer Freiheit zu einer Ausrede verdreht werden, um die Gefahren von Covid-19 in Abrede zu stellen.

Polarisierung macht Mittelweg schwierig

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, die Ansprüche und Werte der sogenannten originalistischen Auslegung der amerikanischen Demokratie werden in einem zuvor unbekannten Ausmass in Frage gestellt. Der Aufstand vom 6. Januar und die Pandemie weisen eine gemeinsame kritische Implikation auf: den möglichen Zusammenbruch der Ordnung in einer freien Gesellschaft. Das heisst nicht, dass China es richtig gemacht hat. Vielmehr ist es bei uns möglicherweise falsch gelaufen. Leider macht es die extreme Polarisierung von heute äusserst schwierig, einen Mittelweg einzuschlagen.

Barack Obama warnte in seiner letzten Rede als Präsident: «Unsere Demokratie ist bedroht, sobald wir sie für selbstverständlich halten.» Aber hat Amerika nicht genau das getan? In einem Jahrzehnt, das von einer globalen Finanzkrise, der Covid-19-Krise, einer Krise ethnischer Gerechtigkeit, einer Ungleichheitskrise und nun einer politischen Krise geprägt war, haben wir hinsichtlich der hohen demokratischen Ideale nur Lippenbekenntnisse abgelegt.

Traurigerweise kommt diese Selbstgefälligkeit zu einer Zeit, in der das amerikanische Experiment auf immer brüchigeren Beinen steht. Die internetbasierte Konnektivität verstärkt auf gefährliche Weise einen zunehmend polarisierten nationalen Diskurs in einer Zeit steigender sozialer und politischer Instabilität. Die daraus resultierende Verwundbarkeit wurde uns am 6. Januar in schmerzhafter Weise deutlich vor Augen geführt. Die Wahrung der Demokratie ist ernsthaft in Gefahr.

