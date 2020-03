Interroll erreicht die Prognosen

Der Intralogistiker liefert doch wieder Rekorde. Während sich die Finanzgemeinde im Januar bei der Vorstellung der Umsatzzahlen enttäuscht zeigte, weil der Rekord aus dem Vorjahr nicht übertroffen, sondern nur gehalten wurde, hat sie jetzt wieder Grund zur Freude. Diesmal ist es der Gewinn, der mit einem Plus von mehr als 8% einen neuen Höchststand in der Firmengeschichte erreichte. Gesteigerte Produktivität und reduzierte Kosten sind eben ein gutes Paar. Dazu gesellte sich noch die konsequente Bewirtschaftung des Nettoumlaufvermögens, sodass auch der Cashflow auf einen neuen Höchststand stieg. Bei den Aussichten für das laufende Jahr äussert sich das Unternehmen verhalten optimistisch, hat aber die Lust auf Investitionen in neue Kapazitäten nicht verloren. Wie bei anderen Logistikern wird Asien dabei eine wichtige Rolle spielen.

Lesen Sie um ca. 16 Uhr die ausführliche Analyse.