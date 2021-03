Interroll erzielt Rekordergebnis

Sein letztes Jahr als CEO hat Paul Zumbühl trotz Pandemie mit Erfolg abgeschlossen. Seit 21 Jahren steht er an der Spitze des Lagerlogistikers und ist dabei stets seinem Credo gefolgt, ein Unternehmen müsse sich in guten Zeiten an veränderte Bedingungen anpassen, denn während einer Krise wäre es dafür zu spät. Seinem Nachfolger Ingo Steinkrüger, der im Mai den Chefsessel übernimmt, übergibt Zumbühl ein krisenfestes, gut aufgestelltes Unternehmen.

Nach einem Umsatzrückgang von 10,6 % im ersten Halbjahr 2020 hat sich das Geschäft im zweiten Semester deutlich erholt. Die Dynamik habe sich in nahezu allen Märkten beschleunigt, schreibt das Unternehmen. Für das Gesamtjahr resultierte daher nur noch ein halb so hoher Rückgang von 5,2% auf 530,6 Mio. Fr. In Landeswährungen notiert gar ein Plus von 0,9%.