Interroll hat richtig reagiert

Als Interroll den Halbjahresbericht vorstellte, sagte CFO Heinz Hössli, wichtige Projekte seien wegen der Pandemie verschoben, aber nicht storniert worden. Damit lag er offenbar richtig, denn im zweiten Halbjahr konnte die Expertin für Materialflusssysteme den Umsatzrückgang aus dem ersten Semester wettmachen und erreichte für das Gesamtjahr in Lokalwährungen ein leichtes Plus von 0,9%. In Franken ging der Umsatz 5,2% auf 530,6 Mio. Fr. zurück.

Den Jahresabschluss legt Interroll zwar erst im März vor, äussert aber schon jetzt die Erwartung, dass das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr markant gestiegen sei und Rekordniveau erreiche. Damit beweist das Management einmal mehr, dass es rechtzeitig auf ­Krisen reagiert und dabei die Kunden nicht aus den Augen verliert. Dieser Artikel ist für Abonnentinnen und Abonnenten reserviert. Digital-Abonnements ab 28 Fr. / Monat Zu den Abonnements Bereits abonniert? Bitte melden Sie sich an