Interroll steigert die Profitabilität

(AWP) Interroll (INRN 1928 4.78%) hat, wie bereits Anfang Juli angekündigt, im ersten Halbjahr den Umsatz und das operative Ergebnis deutlich gesteigert. Der Fördertechnikspezialist hat dabei vor allem von der anhaltend hohen Nachfrage nach Förder- und Sortieranlagen profitiert. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen von einem anhaltenden Wachstum aus.

Interroll steigerte in den ersten sechs Monaten 2018 den Umsatz 13,4% auf rekordhohe 240,7 Mio. Fr., wie das Tessiner Unternehmen am Freitag mitteilte. Organisch betrug das Plus 18,4%. Die operativen Ergebnisse Ebit und Ebitda erhöhten sich 23,2% und 19,9% auf 25,3 respektive 35,5 Mio. Fr. Damit bestätigt Interroll die Anfang Juli mitgeteilten Tendenzen. Die Ebitda-Marge erhöhte sich auf 14,8% von 14,6% im Vorjahr.

Alle Regionen und sämtliche Produktgruppen haben sich gegenüber der Vorjahresperiode gesteigert. Stärkste Wachstumstreiber war die Produktegruppe Conveyers&Sorters, die mit 71,4 Mio. Fr. einen fast 40% höheren Umsatz erzielte. Aber auch die Verkaufserlöse in den Produktgruppen Drives und Pallett&Carton Flow verzeichneten zweistellige Wachstumsraten.

Unternehmenszahlen

in Mio. Fr., 1. Semester 2015 2016 2017 2018 Bestellungseingang 206,3 216,3 244,5 324,6 Umsatz 171,3 187,1 203,3 240,7 – Veränderung in % +9,0 +9,2 +8,6 +18,4 Betriebsergebnis (Ebit) 17,5 22,0 20,5 25,3 - Veränderung in % +98,8 +25,7 -6,6 +23,2 – in % des Umsatzes 10,2 11,7 10,1 10,5 Gewinn 12,8 15,8 15,3 18,6 – Veränderung in % +80,3 +23,4 -3,1 +21,5 – in % des Umsatzes 7,5 8,4 7,5 7,7 Bilanz per 30.6. Eigenkapitalquote in % 71 66 70 65 Nettoliquidität 31 29 37 34