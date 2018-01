Interroll wächst erneut deutlich

(AWP) Die Interroll-Gruppe weist für 2017 ein deutliches Wachstum von Umsatz und Auftragseingang aus. Der Bestellungseingang lag mit 458,1 Mio. Fr. 13% über dem Vorjahreswert, in lokalen Währungen resultierte ein Plus von 12%. Der Nettoumsatz nahm im Vergleich zum Vorjahr 12% auf den Rekordwert von 450,7 Mio. Fr. zu (LW +11%), wie das in der Fördertechnik, Logistik und Automation tätige Unternehmen am Montag mitteilte.

Damit hat Interroll (INRN 1562 2.76%) die Prognosen der Analysten übertroffen. Die von AWP befragten Experten hatten im Durchschnitt einen Umsatz von 447,6 Mio. Fr. erwartet.

Das vierte Quartal sei besonders stark gewesen, heisst es weiter. Überproportional sei die Region «Americas» mit +21% zum Vorjahr gewachsen. Besondere Wachstumstreiber waren den Angaben zufolge die Produktgruppen «Drives» (+19%) sowie «Conveyors & Sorters» (+18%). Dabei hätten «Drives» unter anderem von einer neuen innovativen Motorenplattform profitiert, «Conveyors & Sorters» von Grossaufträgen.

Die Absatzmärkte von Interroll würden sich weltweit gut entwickeln. Die Gruppe wolle weiterhin stark expandieren. Eine Einschätzung zur Gewinnentwicklung gibt das Unternehmen nicht. Das vollständige Zahlenset wird am 23. März präsentiert.

